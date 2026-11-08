Tình báo Ukraine tiết lộ bí mật sốc về "cỗ máy tên lửa" khổng lồ của Nga

Một tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được phóng tại bãi thử Kapustin Yar, thuộc tỉnh Astrakhan, Nga vào ngày 2/3/2018. Ảnh: Wikimedia

Theo Kyiv Independent ngày 4/11, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga hiện có khả năng sản xuất hơn 200 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mỗi tháng.

Trong tổng công suất ước tính này, số tên lửa đạn đạo có thể lên tới 110 quả mỗi tháng.

“Nga vẫn duy trì kho dự trữ đáng kể các loại tên lửa tầm xa và tiếp tục tăng cường sản xuất bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế”, HUR cho biết trong thông báo trên Telegram.

Nga sở hữu kho tên lửa dự trữ lớn

Theo đánh giá của tình báo quân sự Ukraine, tính đến tháng 10/2026, Nga được cho là đang sở hữu tới 700 tên lửa đạn đạo cùng hàng nghìn tên lửa hành trình thuộc nhiều chủng loại khác nhau.

Trong số đó, khoảng 115 quả được cho là tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander-M.

HUR cũng nhận định Nga có thể đang sở hữu hơn 120 tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon. Loại tên lửa này vốn được thiết kế để tấn công và phá hủy tàu chiến, nhưng ngày càng được Nga sử dụng trong các đợt tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào Kyiv và nhiều thành phố khác của Ukraine.

Cơ quan tình báo Ukraine không tiết lộ phương pháp thu thập những dữ liệu nói trên.

Ukraine đối mặt sức ép từ các đợt tập kích tên lửa

Thông tin về năng lực sản xuất tên lửa của Nga được đưa ra trong bối cảnh Moscow gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine, đặc biệt là cơ sở hạ tầng trọng yếu và các công trình năng lượng.

Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với các mối đe dọa đạn đạo. Trong khi đó, những đợt tập kích diễn ra thường xuyên đang tạo sức ép lớn lên hệ thống phòng không của nước này.

Ngày 3/11, Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhất trong năm nay nhằm vào các cơ sở năng lượng Ukraine, với mục tiêu trải rộng tại 9 khu vực, bao gồm các trạm biến áp, hệ thống truyền tải điện và nhà máy điện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 17 tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine trong đêm. Theo Không quân Ukraine, chỉ có 3 quả bị đánh chặn.

Diễn biến này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với năng lực phòng không Ukraine, trong bối cảnh Nga tiếp tục duy trì sản xuất tên lửa với quy mô đáng kể.