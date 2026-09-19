Châu Âu bất ngờ tặng Ukraine món quà cực lớn, bơm 3,7 tỷ đô cho Kiev mua vũ khí

Món quà lớn cho Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc tranh luận về An ninh và Quốc phòng châu Âu, thuộc khuôn khổ phiên họp toàn thể tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, miền đông nước Pháp, ngày 28/2/2024. (Ảnh: Eastnews.ua)

Thông tin từ Brussels cho hay, gói tài chính mới trị giá 3,3 tỷ euro (3,7 tỷ USD) sẽ chính thức được giải ngân ngay lập tức nhằm tiếp sức cho phòng tuyến Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xứ sở bạch dương liên tục leo thang chiến dịch không kích, kết hợp tinh vi giữa UAV tự sát và tên lửa đạn đạo, biến đời sống tại các đô thị lớn của Ukraine thành một thử thách khắc nghiệt chưa từng có.

Thời gian qua, thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác liên tục phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập. Không chỉ gia tăng về tần số, phía Nga còn cải tiến công nghệ, sử dụng các dòng UAV tốc độ cao dòng Geran cùng tên lửa hành trình thế hệ mới. Điều này đặt hệ thống phòng không của Ukraine vào thế cực kỳ khó khăn.

Các nguồn tin quân sự thừa nhận, kho tên lửa đánh chặn của Ukraine đã rơi xuống mức báo động đỏ. Trong khi đó, các mục tiêu khó nhằn nhất là tên lửa đạn đạo - loại vũ khí có thể giáng xuống thành phố chỉ trong tích tắc - đòi hỏi những hệ thống tối tân như tổ hợp Patriot mới có thể với tới và tiêu diệt.

"Bơm" tiền mua vũ khí và bài toán lá chắn Patriot

Chia sẻ sau cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống Volodymyr Zelensky, bà Ursula von der Leyen xác nhận gói tài chính 3,3 tỷ euro lần này sẽ tập trung toàn lực vào việc mua sắm tên lửa và thiết bị bay không người lái. Đặc biệt, khoản ngân sách này cũng bao gồm nguồn vốn đã được thông qua tuần qua nhằm tài trợ cho các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot thông qua Cơ chế Hỗ trợ Ukraine (Ukraine Support Loan).

Tuy nhiên, vị nữ lãnh đạo quyền lực của EU cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế phũ phàng: Dù các hệ thống Patriot đã được bổ sung, “rõ ràng chừng đó vẫn chưa đủ” trước sức ép hủy diệt ngày một gia tăng từ trên không.

Đối mặt với viễn cảnh một mùa đông băng giá nữa sắp đến – thời điểm các cơ sở hạ tầng năng lượng và thiết bị trọng yếu tiếp tục trở thành mục tiêu oanh tạc – Ukraine đang khao khát từng giờ các tổ hợp phòng không chuyên dụng để bảo vệ dân thường.

Sáng kiến chiến lược: Liên minh công nghiệp quốc phòng EU - Ukraine

Không dừng lại ở các khoản viện trợ tài chính ngắn hạn, EU đang ấp định một bước đi dài hơi mang tính chiến lược. Bà von der Leyen tiết lộ, Brussels sẵn sàng tận dụng nguồn ngân sách còn dư từ chương trình Hành động An ninh Châu Âu (SAFE) để khởi xướng một liên minh quốc phòng chung giữa EU và Ukraine.

Trọng tâm của chương trình này là phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa và không lưu chung cho toàn Châu Âu, kế thừa nền tảng từ hệ thống chống tên lửa đạn đạo Freya đang được nghiên cứu chung.

Chiến lược này được kỳ vọng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm thực chiến đẫm máu của quân đội Ukraine và tiềm lực công nghệ, năng lực công nghiệp quốc phòng khổng lồ từ lục địa già. Đây được xem là chiếc phao cứu sinh giúp Kiev tự chủ dần nguồn lực quân sự trong dài hạn.

Lời hiệu triệu toàn cầu: "Châu Âu đã tăng tốc, phần còn lại đâu?"

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, EU đã huy động gần 15 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trên mọi mặt trận từ nhân đạo đến quốc phòng. Khẳng định quyết tâm không bỏ rơi đồng minh, bà von der Leyen nhấn mạnh rằng những gói viện trợ khổng lồ tiếp theo sẽ không dừng lại ở con số này.

Dù vậy, đi kèm với dòng tiền cứu trợ là những điều kiện khắt khe. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu tái khẳng định Ukraine cần phải đẩy nhanh và hoàn tất các cải cách hành chính quan trọng tại Quốc hội (Verkhovna Rada) nhằm khơi thông triệt để các nguồn vốn bổ sung, đồng thời tạo đà vững chắc trên con đường tiến vào ngôi nhà chung EU.

“Châu Âu đang đẩy mạnh hành động. Và giờ đây, đã đến lúc các đối tác khác trên thế giới cũng phải bước lên và gia tăng sự ủng hộ của họ", bà von der Leyen dõng dạc tuyên bố trước thềm nghị viện.

Giữa lằn ranh sinh tử của cuộc xung đột bước sang năm thứ tư, quyết định bơm tiền nóng hổi từ Brussels thắp lên tia hy vọng mới cho Ukraine, nhưng đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo về một giai đoạn đối đầu khốc liệt chưa có hồi kết.