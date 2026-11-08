Nhiều tiếng nổ vang lên ở miền nam Iran

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, các vụ nổ này có thể liên quan đến hoạt động quân sự của Iran tại eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy chiến lược vốn thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhắm vào tàu thương mại kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát.

Các quan chức Iran hiện chưa xác nhận bất kỳ vụ tấn công bằng tên lửa nào vào các khu vực này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim dẫn một nguồn tin cho biết những tiếng nổ nghe thấy trên đảo Qeshm không liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo vào sáng sớm 8/11, rằng hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi trong lúc cố gắng đi qua một "tuyến đường không được phép" tại eo biển này. Hiện chưa rõ liệu các sự việc mà IRGC đề cập có liên quan đến những tiếng nổ được ghi nhận ở miền nam Iran hay không.

Iran từng tấn công các tàu thuyền mà nước này cho là đã vi phạm các quy định hạn chế lưu thông trên eo biển Hormuz, như một cách để khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và gây áp lực lên Washington.

Trước đó, vào sáng 7/11, hãng thông tấn Tasnim đưa tin hai quả tên lửa đã rơi xuống đảo Qeshm, tuy nhiên không có thông tin chính thức nào về thiệt hại.

Các vụ nổ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào đảo Qeshm. Một quan chức Mỹ cho biết đây chỉ là các đòn tấn công hạn chế, không phải là dấu hiệu cho thấy các hoạt động tác chiến quy mô lớn đã được nối lại.

Vào tối 7/11, quân đội Mỹ thông báo đã vô hiệu hóa một tàu thương mại cố tình vượt qua vòng phong tỏa mà Mỹ áp đặt đối với Iran.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, một máy bay Mỹ đã khai hỏa vào phần đuôi tàu, khiến con tàu này mất khả năng hoạt động.

Các quốc gia trong khu vực từng dự đoán rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ tiếp tục các đòn tấn công Iran sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc.

Về phía Iran, nước này nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào bằng cách nhắm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại các quốc gia láng giềng.