Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Venezuela sau vụ đánh chìm "tàu chở ma túy"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth. Ảnh: Bloomberg.

Trả lời đài Fox News, ông Hegseth nói video cuộc tấn công xuất hiện một ngày trước đó là thật, không phải là video dàn dựng như lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Freddy Nanez.

Ông Hegseth không tiết lộ chi tiết nhưng nhấn mạnh đây là đòn tấn công cực kỳ chính xác. “Chúng tôi biết trên con tàu đó có những ai, chúng tôi biết họ đang làm gì và họ là ai. Đó là các thành viên băng đảng Tren de Aragua. Họ đang tìm cách đưa ma túy vào Mỹ”, ông Hegseth nói.

Ông Hegseth nhấn mạnh đòn tấn công cho thấy “Tổng thống Donald Trump sẵn sàng ra lệnh tấn công theo cách mà những người khác chưa từng làm".

“Chúng tôi sẵn sàng máy bay, tàu chiến bởi đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ này sẽ không dừng lại chỉ với một đòn tấn công”, ông Hegseth nói, đề cập chiến dịch chống ma túy nhằm vào Venezuela.

Chính quyền ông Trump hiện đang duy trì 7 tàu chiến, một tàu ngầm và 4.500 quân nhân, trong đó có 2.200 lính thủy đánh bộ ở vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Mỹ từng cáo buộc băng đảng Tren de Aragua có liên hệ với chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Venezuela đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.

Hôm 1/9, ông Maduro cáo buộc Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela bằng cách triển khai lực lượng hải quân. Nhà lãnh đạo Venezuela nói các tàu chiến Mỹ với 1.200 tên lửa "đang đặt Venezuela trong tầm ngắm". Ông Maduro nhấn mạnh quốc gia sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa, đồng thời cho biết quân đội Venezuela "luôn sẵn sàng”.

Trong thông điệp ngày 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro về "các hoạt động liên quan ma túy" - điều mà ông Maduro luôn bác bỏ mạnh mẽ.

Khi được hỏi liệu Mỹ có muốn “thay đổi chế độ” ở Venezuela, ông Hegseth trả lời: “Đó là quyết định cần được Tổng thống đưa ra. Chúng tôi luôn sẵn sàng với tất cả tiềm lực quân sự sẵn có”.

Các nguồn tin ở Mỹ nhận định Washington có thể tính tới chiến dịch quân sự chớp nhoáng nhằm vào Venezuela, giống như chiến dịch năm 1989 bắt giữ nhà độc tài quân sự Manuel Noriega ở Panama, theo Axios.

Tháng 8/2025, Mỹ thông báo treo thưởng 50 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Maduro. Đáp trả động thái này, Tổng thống Venezuela lên án những lời lẽ mà ông cho là "kiêu ngạo và vô lý" từ Washington. Ông tuyên bố sẽ triển khai hơn 4,5 triệu dân quân để đảm bảo kiểm soát toàn bộ lãnh thổ quốc gia.