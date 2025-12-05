Thế giới 24h: Nga cảnh báo "giáng đòn" Quần đảo Faroe

Bà Maria Zakharova – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga (ảnh: Reuters)

Nga: Quần đảo Faroe có hành động “không thân thiện”

Hôm 3/12, Đài truyền hình công cộng Faroe đưa tin, Hội đồng quần đảo đã thông qua đạo luật trao quyền cho lãnh đạo cơ quan đối ngoại cấm 2 công ty Nga, Norebo và Murman Seafood, đánh bắt cá ở vùng biển Faroe hoặc cập cảng Faroe.

Hôm 4/12, bà Maria Zakharova – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – cho biết, “những hành động không thân thiện” mới này đang gây nghi ngờ về cam kết của Quần đảo Faroe với thỏa thuận đánh bắt cá ký với Liên Xô năm 1977.

Thỏa thuận, hiện có hiệu lực với Nga, quy định về hạn ngạch đánh bắt cá. Theo đó, Quần đảo Faroe có quyền xuất khẩu cá sang Nga, được tiếp cận nguồn cá tuyết ở Biển Barents. Đổi lại, tàu cá Nga được phép đánh bắt ở vùng biển Faroe.

“Động thái mới của Quần đảo Faroe buộc Nga phải cân nhắc đưa ra các biện pháp trả đũa thích hợp”, bà Zakharova nói.

Trung Quốc không chấp nhận tuyên bố của bà Takaichi

Trung Quốc bác bỏ phát biểu mới của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc), gọi đây là “vòng vo” và yêu cầu bà Takaichi rút lại những bình luận đưa ra hồi đầu tháng 11.

Trung Quốc tiếp tục yêu cầu bà Takaichi rút lại các phát biểu về Đài Loan (ảnh: Reuters)

Theo SCMP, hôm 3/12, bà Takaichi dường như tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc khi nhấn mạnh rằng, lập trường cơ bản của Nhật Bản về đảo Đài Loan “không thay đổi” so với Thông cáo chung Nhật – Trung năm 1972.

Tuy nhiên, bà Takaichi không đề cập đến nội dung văn kiện này.

Phát biểu hôm 4/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh, lập trường của Trung Quốc là rõ ràng. Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản nghiêm túc xem xét và sửa chữa sai lầm, đồng thời rút lại những phát biểu hôm 7/11 của bà Takaichi.

“Bà Takaichi chỉ tìm cách né tránh và nói rằng ‘lập trường của Nhật Bản không thay đổi’. Trung Quốc tuyệt đối không chấp nhận điều này”, ông Lâm nói.

Theo ông Lâm Kiếm, nếu bà Takaichi khẳng định lập trường cơ bản của Nhật Bản về vấn đề Đài Loan là Thông cáo chung Nhật – Trung năm 1972, vậy bà cần nhắc lại chi tiết và đầy đủ nội dung của văn kiện này.

Hôm 7/11, bà Takaichi nói tại Quốc hội rằng việc sử dụng vũ lực ở eo biển Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản” và điều đó có nghĩa là nước này hành động quân sự cùng Mỹ.

Lầu Năm Góc bị kiện

New York Times (báo Mỹ) hôm 4/12 đã nộp đơn kiện Lầu Năm Góc, cáo buộc Bộ Quốc phòng Mỹ vi phạm quyền của phóng viên khi ra các quy định mới.

Các hạn chế của Lầu Năm Góc, áp dụng từ tháng 10, yêu cầu phóng viên ký cam kết không thu thập tài liệu quân sự trái phép, không tiếp cận một số khu vực an ninh, trừ khi có quan chức đi kèm. Theo Guardian (báo Anh), đây là những quy định hoàn toàn khác biệt so với thông lệ trước đó.

Trong đơn kiện hôm 4/12, New York Times cho rằng Lầu Năm Góc đang vi phạm quyền tự do và Tu chính án thứ nhất. New York Times yêu cầu tòa án liên bang tại Washington ra phán quyết, chặn quy định mới của Lầu Năm Góc.

Guardian, New York Times, Washington Post, Atlantic, CNN, Reuters, Associated Press, NPR, HuffPost và một số hãng truyền thông lớn khác đã từ chối ký cam kết theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về vụ kiện của New York Times.