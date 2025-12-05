UBND phường yêu cầu hủy lệnh cấm, chung cư HH Linh Đàm vẫn dừng nhận xe điện

Ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã có văn bản gửi Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm liên quan việc tạm dừng tiếp nhận xe điện tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Theo phản ánh của cư dân, đơn vị quản lý vận hành đã thông báo ngừng tiếp nhận mới xe máy điện, xe đạp điện từ ngày 1/12/2025 và dừng hoàn toàn việc trông giữ từ ngày 1/2/2026 tại tầng hầm.

Chung cư HH Linh Đàm.

UBND phường cho biết việc dừng tiếp nhận xe điện không phù hợp định hướng của Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND về vùng phát thải thấp, khi Hà Nội đang thúc đẩy sử dụng phương tiện năng lượng sạch theo lộ trình 2026-2030.

Căn cứ Luật Nhà ở 2023, phường yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị vận hành không được từ chối trông giữ xe điện, trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phải lập phương án bố trí khu vực gửi xe điện phù hợp với lộ trình của thành phố.

UBND phường cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn trong quá trình trông giữ; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tầng hầm.

Văn bản nêu rõ, nếu chủ đầu tư và đơn vị vận hành cố tình không tiếp nhận xe điện, gây mất an ninh trật tự, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống ngày 5/12 cho thấy, tại các tầng hầm của chung cư HH Linh Đàm, các phương tiện xe điện đã đăng ký từ trước vẫn được gửi bình thường, song Ban Quản lý hiện không tiếp nhận thêm đăng ký mới.

Một nhân viên bảo vệ tại tòa HH Linh Đàm cho biết tình trạng quá tải phương tiện tại tầng hầm đã diễn ra suốt thời gian dài, đặc biệt vào buổi tối. "Bây giờ quá tải rồi. Xe điện để dưới hầm đông quá, nhất là buổi tối, gần như kín chỗ", người này nói.

Theo nhân viên bảo vệ này, việc tiếp nhận thêm phương tiện trong một số khung giờ cao điểm gần như không thể, vì diện tích và sức chứa của tầng hầm đã đạt ngưỡng. "Không nhận thêm được nữa. Quá tải rồi, không còn chỗ để mà sắp xếp", nhân viên bảo vệ khẳng định.

Thông báo dán tại tầng hầm chung cư HH Linh Đàm.

Ở góc nhìn cư dân, anh Trần Văn Vinh (48 tuổi), cư dân tòa HH1A Linh Đàm từ năm 2018, cho rằng: "Điều kiện sạc xe điện dưới hầm quá lớn do xe điện nhiều, không đảm bảo an toàn. Với hàng nghìn xe để sát nhau, chỉ một sự cố nhỏ cũng gây hậu quả khôn lường. Ban Quản lý đưa ra lộ trình từng bước như vậy, theo tôi là hợp lý". Anh cho rằng việc chuyển đổi qua lại giữa xe xăng và xe điện đều liên quan đến chi phí và thói quen sử dụng, do đó những phản ứng khác nhau là khó tránh. Nhưng xét về tổng thể, quy định này giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong điều kiện hạ tầng tầng hầm chưa được thiết kế để đáp ứng số lượng lớn xe điện sạc cùng lúc.

Khu vực để xe điện tại tầng hầm chung cư HH Linh Đàm.

Anh đề xuất một giải pháp khả thi hơn là bố trí khu vực để xe điện ở ngoài trời, tận dụng đất trống trong khuôn viên hoặc xây dựng bãi riêng theo từng tòa nhà. "Xe điện mà cháy dưới hầm thì cực kỳ nguy hiểm. Để bên ngoài vừa dễ xử lý, vừa giảm rủi ro cho cả khu dân cư", anh nêu quan điểm.