Nhóm đặc nhiệm tình báo giao chiến với binh sĩ quân đội Ukraine gần Kiev

Tòa nhà chính bên trong cơ sở Zhovten. Ảnh: PravdaUkraine

PravdaUkraine hôm nay (4/12, giờ Hà Nội) dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu và Cơ quan an ninh Nhà nước Ukraine xác nhận, một vụ đụng độ vũ trang đã nổ ra vào đêm 3/12 giữa các thành viên GUR và các quân nhân Ukraine tại khu điều dưỡng Zhovten ở khu vực Koncha-Zaspa phía Nam thủ đô Kiev.

Theo nguồn tin của PravdaUkraine, các thành viên GUR từ đêm 3/12 đã xâm nhập vào Zhovten và quyết tâm chiếm giữ cơ sở này. Họ "phá cổng rào, nổ súng lên trời và xuống mặt đất, bắt giữ 10 quân nhân và gây ra thương tích đáng kể", nguồn tin của PravdaUkraine nêu.

Tờ báo hàng đầu Ukraine thông tin, nhóm quân nhân Ukraine trong vụ việc thuộc đơn vị A4005. Đại diện GUR nói với PravdaUkraine rằng "các quân nhân đó đã lưu trú bất hợp pháp" tại Zhovten và GUR muốn giành lại cơ sở điều dưỡng này.

Đến sáng 4/12, nhóm binh sĩ GUR đã thả những người mà họ bắt giữ trước đó, nhưng tiếp tục cố thủ bên trong Zhovten. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, nhóm binh sĩ GUR từ chối cho phép đại diện cơ quan thực thi pháp luật và quân đội vào trong Zhovten.

Giới chức Ukraine chưa công bố nguyên nhân chính xác dẫn đến đụng độ và thương vong. Truyền thông Ukraine cho biết, các bên dường như có bất đồng về việc bên nào có quyền hiện diện tại cơ sở Zhovten.