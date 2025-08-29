Tổng thống Venezuela tuyên bố cứng rắn khi tàu chiến Mỹ hiện diện ngoài khơi

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gặp gỡ các binh sĩ quân đội vào ngày 28/8/2025. Ảnh: Reuters.

“Không có cách nào để Mỹ tiến quân vào Venezuela”, ông Maduro tuyên bố, nhấn mạnh quốc gia đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền.

“Ngày hôm nay, chúng ta mạnh mẽ hơn hôm qua. Chúng ta đã sẵn sàng hơn để bảo vệ hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Maduro nói trong bài phát biểu trước binh sĩ, theo truyền thông nhà nước Venezuela.

Hôm 28/8, đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc, ông Samuel Moncada, đã gặp Tổng Thư ký Antonio Guterres để phản đối việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần quốc gia.

“Đây là một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn nhằm biện minh cho điều mà mọi người thường gọi là hành động can thiệp vào một quốc gia có chủ quyền, độc lập và không đe dọa đến ai”, ông Moncada nói với báo giới sau cuộc gặp.

Ông Moncada còn chỉ trích việc Washington đưa tàu ngầm hạt nhân đến sát Venezuela. “Thật nực cười khi phía Mỹ cho biết sẽ chống buôn lậu ma túy bằng tàu ngầm hạt nhân”, ông Moncada nói.

Trước đó cùng ngày, Đô đốc Daryl Claude, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, xác nhận một số tàu chiến đã có mặt ở vị trí gần Venezuela, với lý do lo ngại quốc gia này tham gia vào hoạt động buôn ma túy quy mô lớn.

Tháp tùng ông Maduro tới thăm căn cứ quân sự có Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez (trái) và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Ảnh: AFP.

Theo một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters, quy mô lực lượng Mỹ triển khai lớn hơn so với ban đầu. Có tới 7 tàu chiến và một tàu ngầm hạt nhân đang hiện diện hoặc sẽ đến khu vực trong thời gian tới.

Hơn 4.500 quân nhân Mỹ, trong đó có khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ, cũng được triển khai sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổng thống Venezuela Maduro và các quan chức cấp cao khác liên quan đến đường dây buôn bán cocaine.

Một trong những băng đảng ma túy Venezuela mà Mỹ cáo buộc được ông Maduro hậu thuẫn là Cartel de los Soles. Băng đảng này đã bị Washington liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Chính phủ Venezuela đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, khẳng định không có căn cứ cho thấy băng đảng Cartel de los Soles có liên hệ với ông Maduro hay các quan chức khác.

Đáp trả động thái của Mỹ, Venezuela đã triển khai tàu chiến, chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) tuần tra ven biển, đồng thời sẵn sàng cho khả năng huy động lực lượng dân quân đông đảo.

Venezuela cũng huy động 15.000 binh sĩ tới biên giới giáp Colombia để trấn áp hoạt động buôn ma túy và các băng nhóm tội phạm.

Ông Maduro cáo buộc Washington đang tìm cách lật đổ chính quyền ở Venezuela, đồng thời bác bỏ việc Mỹ gần đây treo thưởng 50 triệu USD để bắt giữ ông.