Thủ tướng Bỉ: Nga thua ở Ukraine chỉ là chuyện bịa đặt, ảo tưởng

Thủ tướng Bỉ - ông Bart de Wever (ảnh: Reuters)

Ông Wever: Nga đã gửi cảnh báo trực tiếp

Trả lời phỏng vấn của La Libre (báo Bỉ) hôm 4/12, Thủ tướng Wever cho biết, ông sẽ chặn kế hoạch “khoản vay bồi thường” của EU, trừ khi các nước thành viên khác chấp nhận cùng chịu rủi ro.

Theo ông Wever, kế hoạch sử dụng tài sản đang bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine dưới dạng khoản vay là “không thể tin được”.

Thủ tướng Bỉ cho biết, giới chức nước này đang phải làm việc “ngày đêm” trong khi một số quốc gia thành viên EU gây sức ép, muốn Brussels đồng ý với kế hoạch.

“Tịch thu tài sản bị phong tỏa của một quốc gia khác – tức là tài sản có chủ quyền – là điều chưa từng có tiền lệ. Đây là tiền của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngay cả trong Thế chiến II, tiền của Đức cũng không bị tịch thu”, ông Wever nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Wever cũng bày tỏ nghi ngờ về kịch bản Nga thua ở Ukraine:

“Ai thực sự tin rằng Nga sẽ thua ở Ukraine? Đó là một câu chuyện bịa đặt, hoàn toàn ảo tưởng. Và thậm chí Nga thua cũng không phải là điều đáng mong đợi, khi xét đến nguy cơ bất ổn ở một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Wever nói.

Thủ tướng Bỉ cũng tiết lộ rằng, Nga đã gửi cảnh báo trực tiếp về việc đáp trả nếu bị EU tịch thu tài sản.

“Moscow đã cảnh báo rằng, nếu việc tịch thu xảy ra, nước Bỉ và cá nhân tôi sẽ phải đối mặt với hậu quả lâu dài”, ông Wever nói.

Về các đòn đáp trả, ông Wever cho rằng Nga có thể tịch thu tài sản của Euroclear (tổ chức lưu ký quốc tế) trị giá khoảng 16 tỷ USD ở Nga, cùng với nhiều tài sản khác của Bỉ.

“Và nếu Belarus và Trung Quốc cũng tịch thu tài sản của phương Tây thì sao? Đã có ai nghĩ về điều đó chưa? Chưa, họ chưa nghĩ đến”, ông Wever nói.

Theo ông Wever, trong số các nước thành viên EU, hiện tại chỉ có Đức đồng ý chia sẻ rủi ro với Bỉ. Và nếu không có sự ủng hộ của các nước khác, ông “sẽ làm mọi cách” để chặn kế hoạch cho Ukraine vay tiền của EU.

Trước đó, hôm 3/12, Ủy ban châu Âu (EC) đã trình bày kế hoạch sử dụng gần 105 tỷ USD từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, bất chấp phản đối của Bỉ.

Nga tiếp tục cảnh báo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – hôm 4/12 cảnh báo, bất kỳ “hành động bất hợp pháp” nào của EU liên quan đến tài sản ở nước ngoài của Nga đều sẽ nhận lại “phản ứng gay gắt nhất”.

“Bất kỳ hành động phi pháp nào nhằm vào tài sản của Nga sẽ không thể không bị đáp trả. Việc chuẩn bị các biện pháp đối phó trong trường hợp xảy ra hành vi đánh cắp và tịch thu tài sản của Nga đang được tiến hành”, bà Zakharova nói.

Theo bà Zakharova, EU đang chia rẽ về kế hoạch “khoản vay bồi thường”. Một số quốc gia “có lý trí” đang cố gắng ngăn chặn kế hoạch bất hợp pháp này.