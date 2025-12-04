Oanh tạc cơ B-52 Mỹ xuất hiện gần Venezuela

Hãng tin Interfax của Nga hôm nay (4/12) trích dẫn dữ liệu từ dịch vụ theo dõi hàng không Flightradar24 cho biết, hai oanh tạc cơ chiến lược B-52H Stratofortress của Mỹ đã vừa thực hiện một chuyến bay khác gần lãnh thổ Venezuela trên biển Caribe.

Máy bay B-52H của Mỹ. Ảnh: Nellis Air Force Base/ABCNews

Hai chiếc B-52 nói trên cất cánh từ Căn cứ Không quân Minot ở bang Bắc Dakota (Mỹ) trước đó một ngày. Chúng hoạt động ở vùng trời bên trên vùng biển quốc tế, đôi khi chỉ cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 200 km.

Interfax dẫn tin từ báo Colombia Vanguardia nói rằng, hai chiếc B-52H đã kích hoạt bộ phát đáp tín hiệu khi bay gần bờ biển, cho phép các thiết bị theo dõi hàng không xác định đường bay của chúng. Giới quan sát gọi đây là hành động phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ.

Hoạt động bay của hai chiếc B-52 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/11 cảnh báo có hành động "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela. Chưa rõ tuyên bố này ám chỉ khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Venezuela hay sẽ sử dụng vũ khí tầm xa.

Từ tháng 10/2025, Mỹ vài lần triển khai oanh tạc cơ B-52 và B-1B bay gần Venezuela. Ngoài ra, tàu sân bay USS Gerald Ford, hai tàu tuần dương và năm tàu ​​khu trục cùng nhóm tàu đổ bộ chở theo 3.000 lính thủy đánh bộ của Mỹ cũng đang họat động ở Caribe.

Venezuela chỉ trích động thái của Mỹ, đồng thời cảnh báo sự hiện diện quân sự lớn cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Ngày 3/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xác nhận ông đã có cuộc điện đàm "tôn trọng, thiện chí" với Tổng thống Trump cách đây hơn 10 ngày.

"Nếu cuộc gọi này cho thấy hai bên bắt đầu hướng đến đối thoại tôn trọng, giữa nhà nước với nhà nước, quốc gia với quốc gia, thì chúng tôi hoan nghênh, vì chúng tôi luôn tìm kiếm hòa bình", Tổng thống Venezuela nói thêm.