Mỹ tấn công tàu ma tuý gần Venezuela, 11 người chết

Ngày 2-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công quân sự gây chết người nhằm vào một tàu ma tuý bị cáo buộc có liên hệ với băng đảng Tren de Aragua ở Venezuela, đài CNN đưa tin.

Ông Trump nói rằng vụ tấn công đã khiến 11 người thiệt mạng khi con tàu đang ở trong “vùng biển quốc tế”.

“Sáng nay, theo lệnh của tôi, Lực lượng Vũ trang Mỹ đã tiến hành một đòn tấn công trực diện nhằm vào các phần tử khủng bố ma tuý của Tren de Aragua trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Miền Nam (SOUTHCOM). Tren de Aragua đã bị chỉ định là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài, chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ thảm sát, buôn ma tuý, buôn người và các hành vi bạo lực, khủng bố khắp nước Mỹ và Tây bán cầu” - ông Trump viết trên Truth Social.

Ảnh chụp màn hình từ video đăng trên nền tảng Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-9, cho thấy con tàu mà ông nói là của băng đảng Tren de Aragua chở ma tuý từ Venezuela, đã bị ông ra lệnh tấn công. Ảnh: Donald Trump/TRUTH SOCIAL

Ông Trump cho rằng nhóm này hoạt động dưới sự kiểm soát của Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro.

“Đây là lời cảnh báo cho bất kỳ ai còn manh nha ý định đưa ma tuý vào Mỹ. Hãy coi chừng!” - ông Trump nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả đây là một “cuộc tấn công sát thương” diễn ra tại “vùng biển phía nam Caribbean” nhằm vào “một tàu chở ma tuý xuất phát từ Venezuela".

Venezuela chưa trả lời đề nghị bình luận của CNN.

Trước đó, hồi tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê Tren de Aragua, một băng đảng có nguồn gốc từ Venezuela, vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài và các phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt nguy hiểm.

Mỹ hiện đã triển khai một lực lượng quân sự hùng hậu quanh khu vực Caribbean và Mỹ Latinh, động thái khiến Tổng thống Maduro tức giận.