Ông Maduro: 1.200 tên lửa Mỹ đang nhắm vào Venezuela

Tại cuộc gặp với truyền thông quốc tế ở Caracas hôm 1/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này đang đối mặt với "mối đe dọa lớn nhất" trong vòng 100 năm qua, khi 8 tàu chiến Mỹ với 1.200 tên lửa và một tàu ngầm "đang nhắm mục tiêu Venezuela".

Mỹ trước đó thông báo triển khai nhóm tàu chiến tới khu vực phía nam Caribe để tiến hành chiến dịch chống ma túy, không đề cập kịch bản tấn công Venezuela. Theo hãng thông tấn AFP, một tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã di chuyển từ Thái Bình Dương vào Biển Caribe qua kênh đào Panama hôm 29/8.

"Để đáp trả sức ép quân sự tối đa từ Mỹ, chúng tôi tuyên bố tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất để bảo vệ Venezuela", ông Maduro nhấn mạnh.

Tổng thống Venezuela cho biết khoảng 8 triệu người dân nước này đã đăng ký gia nhập lực lượng dự bị. Caracas trước đó cũng thông báo tăng cường tuần tra ở lãnh hải.

Ông Maduro nói đường dây liên lạc giữa Venezuela và Mỹ đã đổ vỡ, đồng thời khẳng định Caracas "sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ hành vi ép buộc và đe dọa nào". Lãnh đạo Venezuela cảnh báo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump vào "một cuộc tắm máu", trong đó "người dân Venezuela sẽ bị thảm sát".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước báo giới hôm 1/9. Ảnh: AFP

Ông khẳng định Venezuela đã sẵn sàng cho "giai đoạn đấu tranh vũ trang để bảo vệ lãnh thổ quốc gia" trong trường hợp bị tấn công.

Trong khi đó, ông Irfaan Ali, Tổng thống Guyana, quốc gia ở Nam Mỹ, hoan nghênh động thái triển khai quân sự của Mỹ, cho rằng điều đó sẽ giúp loại bỏ mối đe dọa về an ninh của quốc gia này.

Guyana và Venezuela đang tranh chấp về vùng Essequibo nhiều dầu mỏ. Khu vực này chiếm 2/3 lãnh thổ Guyana và nằm dưới sự quản lý của nước này trong hơn 100 năm qua, song Venezuela cũng tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng gia tăng sau khi tập đoàn ExxonMobil phát hiện các mỏ dầu lớn ở ngoài khơi Essequibo cách đây một thập kỷ.

Washington chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Maduro.

Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc người đồng cấp Maduro "cầm đầu" một băng đảng ma túy và gần đây tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD để bắt lãnh đạo Venezuela. Caracas bác bỏ cáo buộc này.

Giới quan sát cho rằng khó có khả năng Mỹ đổ quân vào Venezuela hoặc tập kích quốc gia này. Họ nhận định chiến dịch triển khai tàu chiến chỉ là hành động gây sức ép với ông Maduro, người nhiều lần cáo buộc Mỹ muốn thay đổi chế độ ở Venezuela.

Caracas tuần trước đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp bằng cách yêu cầu Washington "dừng ngay lập tức hoạt động triển khai quân đội ở biển Caribe".

Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã áp dụng chính sách "sức ép tối đa" nhắm vào Tổng thống Maduro, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ hiện vẫn còn hiệu lực. Mỹ không công nhận chiến thắng của ông Maduro trong các cuộc bầu cử năm 2024 và 2018, với cáo buộc có hành vi gian lận và đàn áp cử tri, điều mà Venezuela bác bỏ.