Mỹ, Ukraine nói gì sau vòng đàm phán hòa bình mới nhất?

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trả lời báo giới sau cuộc đàm phán. Ảnh: AFP.

Theo tờ Kyiv Independent, phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp diễn ra tại câu lạc bộ golf tư nhân của ông Witkoff ở thành phố Hallandale Beach, phía bắc Miami.

Phái đoàn Ukraine còn có Thứ trưởng Ngoại giao Serhii Kyslytsia, Đại sứ Olha Stefanishyna, Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov và Phó giám đốc Tình báo quân đội Vadym Skibitskyi.

Trong cuộc họp báo sau buổi làm việc, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đánh giá đây là cuộc gặp “rất hiệu quả”, cho biết nội dung tập trung vào các điều khoản chấm dứt xung đột cũng như “thịnh vượng dài hạn” của Ukraine.

“Tôi cho rằng chúng ta đã bắt đầu đặt nền tảng ở Geneva. Chúng ta đã tiếp tục công việc đó trong suốt tuần qua. Hôm nay chúng ta đã xây dựng tiếp trên nền tảng ấy, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm”, ông Rubio nói.

“Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, có rất nhiều yếu tố liên quan và rõ ràng còn có thêm một bên khác trong tiến trình này”, ông Rubio nói thêm.

Trên mạng xã hội, ông Umerov cho biết Kiev đã đạt “tiến triển đáng kể trong việc thúc đẩy hòa bình trên nền tảng tôn trọng và trong việc thu hẹp khác biệt với phía Mỹ” sau vòng đàm phán “khó khăn nhưng hiệu quả”.

Vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Mỹ và Ukraine diễn ra ở thành phố Hallandale Beach, bang Florida. Ảnh: AFP.

Ông khẳng định các mục tiêu then chốt của Ukraine – an ninh, chủ quyền và nền hòa bình vững bền – “không thay đổi và cũng là quan điểm chung của phía Mỹ”.

Ông Umerov đã báo cáo cho Tổng thống Volodymyr Zelensky qua điện thoại ngay sau cuộc họp.

Trong thông điệp đăng sau cuộc gọi, ông Zelensky viết rằng ông “cảm kích nước Mỹ, đội ngũ của Tổng thống Trump và cá nhân Tổng thống vì đã dành nhiều thời gian để xác định các bước cần thiết nhằm chấm dứt xung đột”.

Hai bên chưa công bố chi tiết cụ thể về kết quả thương lượng.

Ngồi đối diện ông Rubio trong cuộc đàm phán, ông Umerov cảm ơn ông Trump và người dân Mỹ vì nỗ lực kéo dài 10 tháng qua nhằm chấm dứt tình trạng Nga đưa quân sang lãnh thổ Ukraine, đồng thời nói rằng ông “trông đợi cuộc họp hiệu quả và thành công hôm nay”.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Axios rằng Nhà Trắng muốn giải quyết hai vấn đề then chốt với Ukraine: lãnh thổ và bảo đảm an ninh.

Ông Witkoff và ông Kushner được cho là kỳ vọng hoàn tất trao đổi với phía Ukraine trước khi thông báo kết quả cho phía Nga vào ngày 2/12.