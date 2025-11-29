Sau khi bị khám nhà, nhân vật quyền lực số 2 Ukraine từ chức

Ông Andriy Yermak đi cùng Tổng thống Ukraine Zelensky (ảnh: Reuters)

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chức

Phát biểu hôm 28/11 trên Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận Chánh Văn phòng của ông đã nộp đơn từ chức.

“Tôi biết ơn ông Andriy vì đã luôn trình bày lập trường của Ukraine trên bàn đàm phán một cách chính xác. Đó luôn là lập trường vì lợi ích quốc gia. Nhưng tôi không muốn có bất kỳ tin đồn hay suy đoán nào”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông sẽ tổ chức “tham vấn” để quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng thống mới vào ngày mai.

“Lửa” điều tra lan đến cánh tay phải của ông Zelensky

Trước đó, cùng ngày, các nhà điều tra thuộc Cục Chống tham nhũng Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng Ukraine (SAPO) đã khám xét nhà riêng của ông Andriy Yermak.

“Khoảng 10 đặc vụ của NABU và SAPO tiến hành cuộc khám xét”, Ukrainska Pravda đưa tin.

Sau thông tin từ Ukrainska Pravda, ông Yaroslav Zheleznyak – nghị sĩ Ukraine – kêu gọi người dân “sẵn sàng bảo vệ” NABU và SAPO.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Yermak xác nhận cuộc khám xét đang được tiến hành.

“Hôm nay, NABU và SAPO đang tiến hành các thủ tục tố tụng tại nhà riêng của tôi. Không có trở ngại nào đối với các điều tra viên”, ông Yermak thông báo, lưu ý rằng giới chức điều tra được toàn quyền tiếp cận căn hộ.

“Luật sư của tôi đang có mặt tại hiện trường và làm việc với giới chức điều tra. Về phía tôi, tôi sẽ hỗ trợ hết sức”, ông Yermak viết.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào về nguyên nhân dẫn đến vụ khám xét. Tuy nhiên, nhà báo Christopher Miller của tờ Financial Times (báo Anh) cho hay, hoạt động này là một phần của “Midas” – chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng do NABU và SAPO tiến hành.

Hồi đầu tháng 11, NABU và SAPO đã công bố vụ án tham nhũng quy mô lớn, liên quan đến hoạt động của công ty năng lượng Energoatom. Nghi phạm chính trong vụ án là doanh nhân Timur Mindich, người có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Ukraine Zelensky và đã bỏ trốn ra nước ngoài.

ZN.UA (báo Ukraine) hôm 28/11 đưa tin, NABU được cho là đang chuẩn bị cáo buộc chống lại ông Yermak. Tổng thống Ukraine Zelensky dường như đã biết trước thông tin này và được cho là đã quyết định bổ nhiệm ông Yermak làm trưởng đoàn đàm phán Ukraine – như một cách để bảo vệ.

Ông Yermak - "cánh tay phải" của Tổng thống Ukraine Zelensky (ảnh: Reuters)

Andriy Yermak là ai?

Nếu hỏi người Ukraine rằng ai là nhân vật quyền lực nhất đất nước sau tổng thống, nhiều người sẽ nói đó là Andriy Yermak, theo Reuters.

Ông Yermak (54 tuổi) gặp gỡ ông Zelensky từ những năm 2010. Khi đó, cả hai đều là “ngôi sao đang lên” trong giới truyền thông Ukraine.

Năm 2019, khi ông Zelensky tranh cử tổng thống, ông Yermak là thành viên chủ chốt trong chiến dịch tranh cử và từng bước củng cố quyền lực để giữ vị trí cao trong chính quyền Kiev.

Người Ukraine đã quá quen với sự hiện diện của ông Yermak, khi tháp tùng ông Zelensky, trong bộ vest lịch lãm, công du các nước châu Âu hay tới thăm tiền tuyến trong bộ quần áo màu xanh đặc trưng.

Kể từ tháng 2/2022, ông Yermak là đầu mối liên lạc chính ở Kiev với Mỹ và các nước phương Tây. Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, điều phối trao đổi tù binh và kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí, trừng phạt Nga.

“Hiện tại, đang có rất nhiều vấn đề ở Ukraine xảy ra cùng lúc”, Mykola Bielieskov – chuyên gia phân tích tại quỹ từ thiện Come Back Alive (Ukraine) – nói.

“Bê bối trong nước, những vấn đề tiền tuyến, bất ổn ở châu Âu, áp lực từ Nga và Mỹ”, ông Bielieskov nói, lưu ý rằng chính quyền của ông Zelensky đang chịu áp lực rất lớn.