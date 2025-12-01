14 kỷ lục mưa lũ xuất hiện trong tháng 11, vẫn còn 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong tháng 12

14 kỷ lục mưa lũ thiết lập trong tháng 11

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tháng 11 cả nước ghi nhận ba đợt mưa lớn diện rộng. Đợt một kéo dài 12 ngày từ 23/10 đến 3/11 do tác động của bão Fengshen và không khí lạnh.

Tổng lượng mưa ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, phía đông các tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk phổ biến 500-800 mm, có nơi trên 1.500 mm như: A Lưới (Huế) 1.755 mm, Nam Đông (Huế) 2.452 mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.061 mm.

Hàng loạt kỷ lục do mưa lũ xuất hiện trong tháng 11.

Mưa kéo dài gây lũ lớn, vượt mức lịch sử trên hai tuyến sông Huế và Đà Nẵng. Trong đó lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) đạt đỉnh 5,31m, trên báo động ba 0,81 m, vượt lũ lịch sử năm 2020 là 0,07 m ngày 27/10. Lũ sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên 5,62 m ngày 30/10, trên báo động ba 1,62 m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14 m.

Bão Kalmaegi gây đợt mưa lớn thứ hai ở Huế đến Đăk Lăk ngày 6-7/11. Lượng mưa phổ biến khu vực này 150-280 mm, cục bộ trên 350 mm. Lũ thượng lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Gia Lai, Đăk Lăk) lên trên báo động ba.

Đợt mưa thứ ba ngày 16-21/11 do tác động của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông. Trong đó các địa phương từ Hà Tĩnh đến Huế mưa ngày 16-19/11 với tổng lượng 100-350 mm, riêng A Lưới 829 mm. Vùng núi phía nam Huế đến Khánh Hòa mưa từ 16 đến 21/11 với tổng lượng 300-700 mm; phía nam 400-900 mm, đặc biệt tại Sơn Hòa (Đăk Lăk) 1.069 mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vào ngày 16-19/11 phổ biến 100-350 mm, riêng tại M'Đrắk (Đăk Lăk) mưa tới ngày 21/11 với tổng lượng 805 mm.

Mưa lớn khiến lũ các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên báo động hai, ba. Tại sông Ba (Đăk Lăk) ngày 20/11 lũ đạt đỉnh 40,99 m, vượt mức lịch sử năm 1993 là 1,09 m, tại Phú Lâm đạt đỉnh 5,4 m, vượt lũ năm 1993 là 0,19 m; trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa đạt 6,77 m, vượt lũ năm 1986 là 0,19 m. Lũ sông Ba lên cao nhất trong 50 năm qua.

Các đợt mưa lớn đã khiến khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và phía tây các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, Gia Lai có tổng lượng mưa cao hơn 150-300% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 6 kỷ lục mưa ngày được xác lập, trong đó Quy Nhơn (Gia Lai) ngày 19/11 mưa 380 mm, vượt kỷ lục năm 1981 gần 90 mm. Cùng ngày tại Sơn Hòa (Đắk Lắk) mưa 601 mm, vượt năm 2008 gần 140 mm.

Tháng 11 cũng đã có 8 kỷ lục mưa tháng bị phá vỡ. Trong đó Sơn Hòa (Đắk Lắk) lượng mưa tháng là 1.312 mm, vượt kỷ lục năm 2010 khoảng 325 mm; Ayunpa (Gia Lai) mưa 469 mm, vượt năm 2007 khoảng 100 mm; Cam Ranh (Khánh Hòa) mưa 886 mm, vượt năm 2018 khoảng 135 mm.

Tháng 12 vẫn còn 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 12, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm tháng 12 trên Biển Đông có 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn).

Cũng trong thời điểm này, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại, tập trung tại khu vực vùng núi phía bắc nước ta.

Tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung vào nửa đầu tháng 12). Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, cơn bão thứ 15 ở Biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở giữa Biển Đông, dự báo gây mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm cho Nam Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão mất dần năng lượng sau 6 ngày hình thành từ vùng áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines. Lúc 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và hầu như ít di chuyển.

Dự báo 1h sáng mai, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 200 km về phía đông, sức gió còn cấp 6, giật cấp 8 và theo hướng nam tây nam với tốc độ 5 km/h, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk còn gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Từ đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm do tác động của hoàn lưu bão Koto và không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, giải thích yếu tố chi phối đường đi của bão là áp cao cận nhiệt đới. Những ngày qua áp cao này bắt đầu suy yếu, việc dẫn đường cho bão yếu đi, đồng thời bão càng đi về phía tây thì càng xa hệ thống áp cao nên có xu hướng dịch lên phía bắc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo để có biện pháp ứng phó.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, cao nhất trong 30 năm, vượt qua năm 2017. Bão lũ khiến 409 người chết, gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.