Nga lên tiếng việc xuồng tự sát Ukraine gây nổ lớn hai tàu chở dầu ở Biển Đen

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, Ukraine công bố video xác nhận sử dụng xuồng không người lái gắn thuốc nổ để tấn công hai tàu chở dầu ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ tấn công gây ra nổ lớn và cháy dữ dội, khiến hai tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” Nga bị vô hiệu hóa.

Hôm 30/11, bà Zakharova nói “các mục tiêu dân sự bị tấn công giữ vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng toàn cầu”. Bà cho biết “các cơ quan đặc nhiệm Ukraine gần như đã ngầm nhận trách nhiệm” cho những vụ phá hoại này, dựa trên video công khai.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và hải quân Ukraine được cho là đứng sau các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu hôm 28/11. Phương tiện mà Ukraine sử dụng nhiều khả năng là xuồng không người lái Sea Baby.

Năm 2024, Ukraine từng tuyên bố xuồng không người lái Sea Baby có khả năng mang theo tới 1.000 kg thuốc nổ và có phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km.

Trong thông điệp ngày 30/11, bà Zakharova cũng đề cập những vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine rơi vào bê bối tham nhũng liên quan tới quan chức cấp cao, trong khi lực lượng Ukraine liên tục mất thêm vị trí vào tay quân đội Nga ở tiền tuyến. Bà cho rằng các hành động phá hoại này có thể là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận trong nước.

Xuồng không người lái Sea Baby do Ukraine phát triển. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Oncu Keceli ngày thứ Bảy đăng trên X lên án việc các tàu chở dầu bị tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đen. Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ không ám chỉ đích danh bên phải chịu trách nhiệm. Ông Keceli cho biết “những sự cố này gây rủi ro nghiêm trọng đối với hoạt động hàng hải, tính mạng con người, tài sản và môi trường”.

Ông cho biết Ankara đang trao đổi với các bên liên quan để “ngăn nguy cơ lan rộng xung đột và tránh leo thang thêm ở Biển Đen”.

Hai tàu dầu bị tấn công mang tên Kairos và Virat, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây với cáo buộc vận chuyển dầu Nga. Cả hai tàu đang trên hành trình tới cảng Novorossiysk của Nga thì bị tấn công.

Moskva nhiều lần bác bỏ việc vận hành “hạm đội bóng tối".