Trưởng đoàn đàm phán mới của Ukraine cũng vướng bê bối giống người tiền nhiệm

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov (giữa) bị cáo buộc sở hữu 8 bất động sản ở Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Theo tờ Telegraph, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong cuộc đàm phán cấp cao với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên hàng đầu của ông Donald Trump là Steve Witkoff, và cố vấn Jared Kushner tại bang Florida hôm Chủ nhật.

Ông Umerov mô tả cuộc gặp “hiệu quả và thành công”, trong khi ông Rubio nói vẫn còn “nhiều việc phải làm”.

Ông Umerov được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đàm phán Ukraine vào phút chót, thay thế ông Yermak, người dẫn đầu đoàn đàm phán cho đến khi từ chức hôm 28/11. Ông Yermak từ chức sau khi cơ quan chống tham nhũng Ukraine tiến hành khám xét nhà riêng ở Kiev.

Theo báo Anh, việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm ông Umerov làm trưởng đoàn đàm phán được xem là quyết định gây “khó hiểu”.

Ông Umerov đã bị Cục Chống tham nhũng Ukraine thẩm vấn và yêu cầu cung cấp lời khai liên quan cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng. Ông còn bị cáo buộc không khai báo việc sở hữu 8 bất động sản tại Mỹ. Ông bác bỏ cáo buộc này nhưng vẫn nằm trong diện điều tra.

Bohdan Nahaylo, Tổng biên tập tờ Kyiv Post, đặt câu hỏi vì sao ông Zelensky lại giao trọng trách đàm phán cho ông Umerov thay vì những người khác giàu kinh nghiệm hơn.

“Quyết định này cho thấy sự ưu tiên đáng lo ngại dành cho lòng trung thành cá nhân thay vì năng lực chuyên môn, đúng vào thời điểm Ukraine khó có thể chấp nhận kiểu buông lỏng như vậy”, ông Nahaylo nói.

Ông Nahaylo cho rằng ông Zelensky bỏ qua các chuyên gia đủ năng lực, thay vào đó là “những người thân tín và trung thành về chính trị”.

Chính trị gia Ukraine Volodymyr Ariev nói với tờ Washington Post rằng ông Zelensky “đang lặp lại sai lầm khi tin tưởng ông Umerov, người cũng vướng vào bê bối tham nhũng”.

Ông nhấn mạnh Ukraine cần những quan chức không chỉ trung thành với Tổng thống, mà phải “có chuyên môn và ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia”.

Cuộc họp tại bang Florida (Mỹ) hôm 30/11 mở đầu cho chuỗi các sự kiện ngoại giao bận rộn, tiếp sau là cuộc hội đàm giữa ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Paris vào thứ Hai.

Trong tuần này, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ tới Moscow để tiếp tục đàm phán với Nga về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào tối ngày 30/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định có “khả năng cao” là các bên sẽ đạt được thỏa thuận, nhưng thừa nhận bê bối tham nhũng tại Kiev đang gây ảnh hưởng đến các nỗ lực hòa bình.

“Ukraine đang có vài vấn đề nhỏ phức tạp... nhưng tôi nghĩ có cơ hội lớn để đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói.