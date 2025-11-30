Thế giới 24h: Lộ diện nhân vật dẫn đầu phái đoàn Ukraine sau khi ông Yermak từ chức

Ông Zelensky bắt tay Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine – ông Rustem Umerov (ảnh: Pravda)

Ông Rustem Umerov dẫn đầu phái đoàn Ukraine

Trong thông báo hôm 29/11, ông Zelensky cho biết, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine – ông Rustem Umerov – sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine.

Trước đó, vị trí quan trọng này do Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đảm nhiệm. Ông Yermak được cho là nhân vật quyền lực số 2 Ukraine, nhưng đã phải từ chức hôm 28/11 sau khi bị giới chức chống tham nhũng khám nhà.

Theo Kyiv Post, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine, ông Kyrylo Budanov, cũng có mặt trong phái đoàn sang Mỹ hôm 29/11.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông hy vọng kết quả đàm phán với Mỹ tại Geneva (diễn ra cuối tuần trước) sẽ được công bố vào ngày 30/11.

“Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, đồng thời là trưởng phái đoàn đàm phán, ông Rustem Umerov, cùng với các quan chức khác đã lên đường tới Mỹ. Ông Rustem sẽ trình bày một bản báo cáo, và nhiệm vụ rất rõ ràng: Vạch ra các bước cần thiết để chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng và thực chất”, ông Zelensky nói, lưu ý rằng Ukraine sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ.

Nga tấn công, một nửa Kiev mất điện

Đòn tập kích trong đêm 28/11 của quân đội Nga khiến 3 người thiệt mạng, khoảng 30 người bị thương và hơn 600.000 gia đình bị cắt điện, giới chức Ukraine hôm 29/11 tuyên bố.

Ô tô cháy rụi sau đòn tập kích nhằm vào Kiev (ảnh: Kyiv Independent)

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, quân đội Nga phóng khoảng 36 tên lửa và gần 600 UAV.

Ở Kiev, chính quyền thành phố cho hay, quân đội Nga tập kích bằng tên lửa và UAV đêm 28/11. Đến 7 giờ sáng 29/11 (giờ địa phương), quân đội Nga tiếp tục tấn công bằng tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Thiệt hại được ghi nhận ở 6 địa điểm thuộc Kiev.

Vitaliy Zaichenko – Tổng giám đốc Công ty điều hành điện lưới Ukraine (Ukrenergo) – cho biết, nhiều đường dây điện bị hỏng và khoảng một nửa thành phố Kiev bị cắt điện.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo, vụ tập kích ảnh hưởng đến nhiều cơ sở điện ở Kiev và khiến hơn 500.000 hộ gia đình trong thành phố bị cắt điện.

Hôm 29/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa vào tổ hợp công nghiệp – quân sự và hạ tầng năng lượng Ukraine.

Trung Quốc lên tiếng vụ công dân giẫm phải mìn ở biên giới Thái Lan – Campuchia

Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok (Thái Lan) hôm 29/11 cho biết, họ đã khẩn trương liên hệ với giới chức Thái Lan về vụ một công dân Trung Quốc giẫm phải mìn và bị thương ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan liên quan của phía Thái Lan để đề nghị hỗ trợ và điều trị cho người bị thương một cách tốt nhất”, Đại sứ quán Trung Quốc thông báo.

Theo cơ quan này, tình trạng của công dân Trung Quốc đã ổn định.

“Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, phối hợp với bệnh viện đang điều trị và các cơ quan của Thái Lan, đồng thời tiếp tục hỗ trợ cần thiết cho công dân này”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết.

Trong thông báo hôm 29/11, ông Winthai Suwaree, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, cho biết, người bị thương do giẫm phải mìn đang được điều trị và dường như đây là một vụ vượt biên trái phép.

Campuchia chưa bình luận về vụ việc.