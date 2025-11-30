Cháy chung cư Hồng Kông: Số người thiệt mạng tăng nhanh chóng

Cảnh sát địa phương cho biết tới ngày 30-11, số nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu nhà Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc đã tăng lên 146 người.

Đồng thời, nhà chức trách địa phương liên tục cảnh báo con số này "có thể tiếp tục tăng".

Lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng các tòa nhà sau vụ cháy kinh hoàng. Nguồn: South China Morning Post

Cập nhật thông tin từ hiện trường, tờ South China Morning Post phản ánh thi thể nạn nhân được phát hiện trong các căn hộ, trên cầu thang và hành lang, cho thấy mức độ tàn khốc của vụ cháy.

Bà Amy Lam Man-han, Chỉ huy khu vực New Territories North, nói rằng môi trường xung quanh khu nhà hỏa hoạn còn "quá nguy hiểm". Vì thế, cư dân chưa thể quay lại tòa nhà.

Ngay cả Wang Chi House - tòa nhà an toàn duy nhất trong số 8 tòa nhà của khu chung cư - cũng chưa thể mở cửa vì rất nhiều mảng bê tông cùng vật liệu vẫn đang treo lơ lửng, có thể rơi xuống và gây thương tích bất cứ lúc nào.

"Khu vực xung quanh sẽ đóng cửa tới khi chúng tôi hoàn tất việc thu thập chứng cứ, loại bỏ toàn bộ vật thể nguy hiểm" - bà Amy Lam Man-han nhấn mạnh.

Cảnh đổ nát sau thảm họa cháy chung cư ở Hồng Kông. Nguồn: Karma Lo

Theo thống kê từ nhà chức trách, 92 thi thể đã rõ danh tính, 54 thi thể chưa nhận dạng.

Cơ quan chức năng chưa thể giải quyết khoảng 100 hồ sơ nạn nhân do thiếu thông tin hoặc mất liên lạc với người báo tin.

Lực lượng cứu nạn đang khẩn trương xác minh và tìm kiếm 40 người mất tích, căn cứ báo cáo về nạn nhân vụ thảm họa.