Báo Mỹ: Mỹ cân nhắc dùng biệt kích ám sát Tổng thống Venezuela

Mỹ được cho là đang nhắm đến quyền lực của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (ảnh: Alfredo Lasry R/Getty Images)

Theo New York Times, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét 3 phương án nhắm vào quyền lực của Tổng thống Venezuela Maduro, trong đó có khả năng sử dụng lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL và Delta.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe và ông Trump cáo buộc ông Maduro có liên quan đến các mạng lưới ma túy và việc để ma túy tràn vào Mỹ. Ông Maduro đã bác bỏ những cáo buộc này.

Hôm 15/10, ông Trump xác nhận đã cho phép CIA hoạt động ngầm ở Venezuela và đang cân nhắc tấn công các băng đảng trong lãnh thổ nước này.

“Tôi cho phép vì hai lý do, thực sự là như vậy”, ông Trump nói.

“Thứ nhất, họ thả hết tù nhân vào Mỹ. Điều còn lại là ma túy”, ông Trump nói thêm.

Ông Maduro cho rằng Mỹ đang tìm cách gây hấn với Venezuela. Tổng thống Venezuela cũng từng nhiều lần cáo buộc Mỹ âm mưu ám sát ông.

New York Times hôm 6/11 dẫn nguồn từ giới chức Mỹ cho hay, Washington đang xem xét 3 kế hoạch nhắm vào quyền lực của Tổng thống Venezuela.

Kế hoạch thứ nhất bao gồm các cuộc không kích nhằm vào một loạt cơ sở quân sự ở Venezuela, mà Mỹ cáo buộc “hỗ trợ việc buôn lậu ma túy”. Mục đích của hành động này là làm sụp đổ sự ủng hộ của quân đội đối với Tổng thống Maduro.

Kế hoạch thứ hai là triển khai đặc nhiệm Mỹ, bao gồm lực lượng Delta và SEAL để bắt giữ hoặc ám sát ông Maduro, theo New York Times. Với kế hoạch này, Nhà Trắng sẽ “lách” các quy định về việc không tấn công lãnh đạo nước ngoài bằng cách mô tả ông Maduro là “lãnh đạo một băng đảng”. Lý do tương tự đã được Mỹ đưa ra để giải thích cho việc phóng tên lửa vào các “xuồng chở ma túy” ở ngoài khơi Venezuela.

Kế hoạch thứ ba là Mỹ sẽ triển khai lực lượng chống khủng bố tới Venezuela để kiểm soát các sân bay, mỏ dầu và cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước này.

Mỹ vẫn đang treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án ông Maduro.

Tuần trước, một số hãng truyền thông phương Tây đưa tin, Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành các chiến dịch bên trong lãnh thổ Venezuela và đã xác định được một số mục tiêu.

Ở ngoài khơi Venezuela, Mỹ đang triển khai lực lượng được cho là lên tới hơn 10.000 binh sĩ và 8 tàu chiến, theo RT.