Venezuela họp bàn cách giải cứu Tổng thống Nicolas Maduro

Phóng viên đài truyền hình nhà nước Venezuela cho biết Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chủ trì cuộc họp bàn "kế hoạch giải cứu nguyên thủ quốc gia Venezuela và đệ nhất phu nhân" với sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cùng nhiều thống đốc, nghị sĩ, thị trưởng và quan chức cấp cao.

Tuy nhiên, đài truyền hình quốc gia Venezuela không cung cấp rõ nội dung chi tiết của kế hoạch này. Cuộc họp tổ chức hôm 7/1.

Tổng thống Nicolas Maduro trên đường tới tòa án ở New York. (Ảnh: Reuters)

Vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong chiến dịch tập kích của Mỹ tại Caracas sáng 3/1, bị đưa đến New York. Chiến dịch bị chỉ trích mạnh mẽ từ Liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới, trong đó có đồng minh của Mỹ.

Phát biểu trước các thủy thủ trên tàu sân bay USS John F. Kennedy ở Newport News, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không hề được cảnh báo về việc Mỹ hành động cho đến những giây phút trước khi lực lượng của nước này ập vào phòng ngủ.

"Ông Maduro không biết lực lượng Mỹ sắp đến cho tới khoảng 3 phút trước khi xảy ra sự việc. Thực tế là vợ ông ấy còn nói 'em nghĩ em nghe thấy tiếng máy bay bên ngoài'", ông Hegseth cho hay.

Theo ông Hegseth, kế hoạch bắt giữ Tổng thống Venezuela tại thủ đô Caracas có khoảng 200 binh sĩ Mỹ tham gia. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tấn công hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho Delta Force tiến vào khu nhà ở, nơi ông Maduro và vợ đang ngủ.

Ông Maduro và vợ đã trình diện tòa án liên bang ở New York để nghe cáo trạng và đều bác bỏ các tội danh mà công tố viên Mỹ đưa ra. Sau phiên điều trần, hai người bị đưa trở về nơi tạm giam tại nhà tù Brooklyn. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3.

Theo cáo trạng của Mỹ, ông Maduro bị cáo buộc điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia, có liên hệ với các tổ chức vũ trang và tội phạm như băng đảng Sinaloa và Zetas của Mexico, lực lượng FARC tại Colombia và băng Tren de Aragua của Venezuela. Theo phía công tố, đường dây này đã tuồn hàng nghìn tấn ma túy vào Mỹ trong nhiều năm, gây ra những tác động nghiêm trọng về an ninh và xã hội.