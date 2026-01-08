Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Chủ nhà nhảy từ tầng cao xuống đã tử vong

Chiều 8/1, trao đổi với PV VietNamNet, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, nạn nhân bị thương trong vụ cháy nhà 7 tầng được cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong.

Được biết, nạn nhân nhảy từ tầng 6 xuống để thoát khỏi đám cháy là ông Lê Tất T. (SN 1960, chủ nhà). Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng do thương tích quá nặng, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Cảnh sát PCCC&CNCH dùng xe thang tiếp cận đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, căn nhà 7 tầng ở số 84 phố Lê Lợi (phường Hà Đông) xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Hà Đông đã huy động các lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Cơ quan chức năng đã điều động 6 xe chữa cháy, một số xe thang cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC, Cảnh sát biển đến hiện trường. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân sự, Dân quân tự vệ phường cũng được huy động tham gia chữa cháy.

Cảnh sát PCCC&CNCH đưa thi thể các nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Đến khoảng 10h, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục tiến hành làm mát, dập tàn và tìm kiếm người bị nạn.

Ngôi nhà số 84 phố Lê Lợi thuộc sở hữu của ông Lê Tất T., có diện tích khoảng 134m², hai bên giáp nhà dân, hiện được sử dụng để kinh doanh đồ điện dân dụng. Gia đình ông T. có 8 người, trong đó 5 người thường xuyên sinh sống tại địa chỉ trên.

Trước đó, cơ quan chức năng đã xác định 2 nạn nhân tử vong là bà Vũ Thị S. (SN 1937) và anh Lê Minh T. (SN 1999). Như vậy, đã có 3 người tử vong trong vụ cháy này.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.