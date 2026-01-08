Mỹ có thể tiếp cận bí mật quân sự của Nga ở Venezuela sau cuộc tấn công

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKV của Nga ở Venezuela. Ảnh Reuters

Theo nguồn tin này, điều này sẽ cho phép Lầu Năm Góc nghiên cứu kỹ lưỡng các hệ thống trong kho vũ khí của Venezuela.

Đặc biệt, Mỹ quan tâm đến hệ thống phòng không S-300VM mà Nga đã chuyển giao cho Venezuela vào năm 2013- gồm hai tiểu đoàn. Vào tháng 10 năm 2025, Nga cũng đã chuyển giao một số lượng không xác định hệ thống phòng không Pantsir và tổ hợp Buk-M2.

Tuy nhiên, Defence Express viết rằng không rõ liệu những hệ thống này có còn tồn tại hay không, vì một số có thể đã bị phá hủy trong chiến dịch của Mỹ. Video được cho là đã ghi lại cảnh phá hủy ít nhất một hệ thống Buk-M2.

Ngoài phòng không, Mỹ còn quan tâm đến các máy bay chiến đấu Su-30MKV mà Venezuela bắt đầu nhận được từ năm 2006. Nước này hiện có 21 máy bay loại này. Tài liệu cho biết Mỹ cũng muốn tiếp cận tên lửa không đối không R-77, loại tên lửa hiện đại nhất trong kho vũ khí của Nga.

Tờ Defence Express viết rằng chính phủ mới của Venezuela sẽ cần phải giải quyết vấn đề thay thế các loại vũ khí của Nga bằng vũ khí của Mỹ, vì Mỹ quan tâm đến điều này và đến việc giải giáp một quốc gia sở hữu một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất Nam Mỹ.

Ông Trump xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ quản lý Venezuela cho đến khi đảm bảo được quá trình chuyển giao quyền lực an toàn và đúng đắn.

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela

Vào đêm ngày 3 tháng 1, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở Caracas; máy bay được phát hiện bay trên bầu trời thủ đô Venezuela với những cột khói, và người dân báo cáo về tình trạng mất điện một phần trong thành phố.

Sau đó, ông Trump xác nhận chiến dịch quân sự ở Venezuela và cho biết Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ và bị đưa ra khỏi đất nước. Theo ông Trump, chiến dịch này được tiến hành phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.

Trong một cuộc họp báo về chiến dịch Venezuela, tổng thống Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói chuyện với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez- người vừa được chỉ định làm tổng thống lâm thời, "và về cơ bản bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để đưa Venezuela trở nên vĩ đại trở lại".

Tờ New York Times, dẫn lời một quan chức cấp cao của Venezuela, đưa tin ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, bao gồm cả binh lính và thường dân.