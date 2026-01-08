Anh xác nhận hỗ trợ Mỹ thu giữ tàu chở dầu treo cờ Nga

Tàu chở dầu Marinera (Bela 1) nhìn từ xa. (Ảnh: Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ)

Quân đội Mỹ ngày 7/1 đã thu giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi con tàu từ vùng biển Caribe. Con tàu, trước đây có tên là Bella 1, bị chặn lại vì cáo buộc “vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ”.

Sau quá trình thu giữ, lực lượng quân sự Mỹ đã rời khỏi tàu, và con tàu hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng bảo vệ bờ biển.

Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Lực lượng vũ trang Anh đã cung cấp hỗ trợ tác chiến theo kế hoạch cho các phương tiện quân sự của Mỹ chặn bắt tàu Marinera tại khu vực eo biển Anh - Iceland - Greenland sau yêu cầu hỗ trợ từ Mỹ”.

Tàu chở dầu RFA Tideforce của Anh đã hỗ trợ lực lượng Mỹ “truy đuổi và chặn bắt” con tàu, trong khi lực lượng không quân Anh “cung cấp hỗ trợ giám sát từ trên không”.

“Lực lượng vũ trang Anh đã thể hiện kỹ năng và sự chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ Mỹ chặn bắt thành công tàu Marinera khi nó đang trên đường đến Nga. Hành động này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp việc vi phạm lệnh trừng phạt”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.

Ông Healey cáo buộc con tàu này là “một phần của trục Nga - Iran nhằm né tránh lệnh trừng phạt”.

Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định, sự hỗ trợ mà nước này cung cấp cho Mỹ "hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế".

Tàu chở dầu Marinera bị Mỹ nhắm mục tiêu lần đầu tiên vào cuối năm 2025 sau khi được cho là đã cố gắng tiếp cận Venezuela. Vào thời điểm đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã cố gắng lên tàu, nhưng thủy thủ đoàn từ chối và quay đầu hướng ra Đại Tây Dương. Trong quá trình truy đuổi, con tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga. Kể từ đó, con tàu đã bị một tàu chiến Mỹ và máy bay của các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo sát.

Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại về “tình hình bất thường” xung quanh tàu Marinera.

“Vì những lý do không rõ, tàu Nga đang nhận được sự chú ý quá mức từ quân đội Mỹ và NATO, rõ ràng là không tương xứng với vai trò hòa bình của nó,” một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói với hãng thông tấn Tass.

Ngay sau khi bắt giữ tàu Marinera, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết đã bắt giữ một tàu khác ở biển Caribe, mô tả đó là “một tàu chở dầu cơ giới thuộc hạm đội đen, không quốc tịch và bị trừng phạt”.

“Tàu bị chặn bắt, M/T Sophia, đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở biển Caribe. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đang hộ tống M/T Sophia về Mỹ để xử lý”, bộ tư lệnh cho biết.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem khẳng định, hai con tàu bị Mỹ thu giữ và khám xét đều có liên quan đến Venezuela. “Cả hai tàu - tàu chở dầu Bella I và tàu chở dầu Sophia - đều đã cập cảng lần cuối ở Venezuela hoặc đang trên đường đến đó”, bà Noem cho biết.