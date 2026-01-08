Khởi tố, bắt tạm giam Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái

Ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (46 tuổi, trú tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội).

Bị can Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Thị Hồng Thái tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Bị can Hoàng Thị Hồng Thái có tài khoản Facebook là Hồng Thái Hoàng với hơn 91.000 người theo dõi. Những bài viết trên trang cá nhân của bị can này thu hút nhiều lượt tương tác.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo đúng trình tự pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.