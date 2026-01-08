Moscow lên tiếng vụ Mỹ bắt tàu chở dầu mang cờ Nga ở Đại Tây Dương

Trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 7/1, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (US EUCOM) tuyên bố đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera (tên cũ là Bella 1) vì vi phạm các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt. “Tàu chở dầu trên đã bị bắt ở khu vực Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của tòa án liên bang Mỹ ban hành, sau khi bị tàu USCGC Munro theo dõi”.

Nhân viên lực lượng tuần duyên Mỹ theo dõi tàu Marinera bằng ống nhòm. Ảnh: US EUCOM/Mạng xã hội X

Bộ Giao thông Nga cùng ngày xác nhận thông tin tàu Marinera bị phía Mỹ bắt giữ khi đang ở vùng biển quốc tế và cơ quan này “đã mất liên lạc với con tàu”.

Hãng tin RT dẫn thông cáo từ bộ này viết: “Ngày 24/12/2025, tàu Marinera đã nhận được giấy phép tạm thời treo cờ Nga, được cấp theo luật pháp Nga và quốc tế. Vụ bắt giữ tàu đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, khi công ước trên đảm bảo quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết cơ quan này đang theo dõi sát sao tình hình về tàu chở dầu Marinera khi có một số công dân Nga được cho là thành viên thủy thủ đoàn của tàu. “Chúng tôi kêu gọi Mỹ đảm bảo việc đối xử nhân đạo và tôn trọng những thủy thủ bị bắt giữ, cho phép họ trở về nhà càng sớm càng tốt”.

Ở một diễn biến khác, US EUCOM sáng 8/1 xác nhận vụ bắt giữ tàu chở dầu Marinera do Mỹ thực hiện ở Bắc Đại Tây Dương “có sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Anh”.