Buông hai tay chở bạn gái trên cầu Ba Son, nam thanh niên bị tịch thu xe SH

Nam thanh niên chở bạn gái qua cầu Ba Son, sau đó bất ngờ buông tay, cả hai cùng chỉ lên trời.

Ngày 8-1, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã tịch thu xe SH liên quan đến thông tin "đôi nam nữ chạy SH chỉ 2 tay lên trời trên cầu Ba Son" trên Báo Người Lao Động.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin đôi nam nữ chạy SH trên cầu Ba Son, hướng phường An Khánh đi trung tâm TPHCM. Sau đó, thanh niên ngồi trước buông tay lái, hai người cùng đưa hai tay chỉ trên trời.

Đội CSGT Bến Thành vào cuộc xác định N.L.M.Q, 21 tuổi, là người lái xe nên mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận hành vi của mình.

Q. bị Đội CSGT Bến Thành lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "buông cả hai tay khi điều khiển xe". Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, xe SH bị tịch thu, Q. cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Trước đó, ngày 5-1, Đội CSGT Bến Thành cũng tịch thu xe SH biển số 60C1-567.89 với lỗi như trên.

Clip cho thấy 3 thanh thiếu niên điều khiển xe máy hiệu SH qua cầu Ba Son. Sau đó cả 3 bất ngờ buông tay, người ở giữa đứng lên.

-08/01/2026 22:12 PM (GMT+7)
