Nga điều tàu ngầm hộ tống tàu chở dầu bị Mỹ truy đuổi khi vào Venezuela

Tàu chở dầu Bella 1. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo bài báo, tàu chở dầu này, trước đây có tên là Bella 1, đã cố gắng né tránh lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt với các tàu chở dầu ra - vào Venezuela trong những tuần gần đây. Bước đi của Mỹ khiến tàu Bella 1 không thể cập cảng Venezuela để nhận dầu. Con tàu này được xác định là đã di chuyển từ Iran đến Venezuela.

Dù trống rỗng, tàu Bella 1 vẫn bị Tuần duyên Mỹ truy đuổi vào Đại Tây Dương, trong nỗ lực trấn áp đội tàu vận chuyển dầu mà Mỹ coi là bất hợp pháp.

Theo Irish Times, Mỹ đã lên kế hoạch tịch thu tàu Bella 1, nhưng con tàu đã thoát và sau đó được phát hiện ở Bắc Đại Tây Dương, cách bờ biển phía tây của Ireland khoảng 250 dặm.

Theo dữ liệu hành trình bay, các máy bay giám sát của Mỹ đóng tại căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Suffolk đã theo dõi tàu Bella 1 trong những ngày gần đây. Những hình ảnh được chia sẻ trên các kênh truyền thông xã hội cũng cho thấy binh lính Mỹ đang luyện tập đu dây từ chiếc máy bay V-22 Osprey đang bay lơ lửng dọc bờ biển gần Felixstowe.

Các máy bay chiến đấu Typhoon cùng với các máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC2 của Không quân Hoàng gia Anh xuất hiện ở vị trí cuối cùng bị phát hiện của con tàu này.

Một máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Anh, cất cánh từ căn cứ Waddington, Lincs ngày 6/1, đã bay qua khu vực phát hiện tàu Bella 1.

Các hoạt động này trùng khớp với sự xuất hiện của khoảng 10 máy bay vận tải Mỹ tại căn cứ không quân RAF Fairford chở theo trực thăng, loại máy bay thường được sử dụng trong các hoạt động bí mật.

Giới phân tích suy đoán rằng, việc di chuyển bất thường này cho thấy một chiến dịch sắp diễn ra, có thể là để tịch thu tàu chở dầu. CBS News dẫn lời 2 quan chức cho biết, lực lượng Mỹ muốn thu giữ con tàu hơn là đánh chìm nó.

Tháng trước, lính thủy đánh bộ Mỹ, các đơn vị đặc nhiệm và lực lượng tuần duyên đã tịch thu tàu chở dầu Skipper sau khi nó rời cảng ở Venezuela.

Giới chức Mỹ theo dõi tàu Bella 1 (nay đã đổi tên thành Marinera) từ khi con tàu né tránh lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela mà Mỹ áp đặt.

Hành trình của Bella 1 có thể sẽ đi qua Đan Mạch, qua Biển Barents rồi đến cảng Murmansk của Nga. Nó cũng có thể đi vào vùng biển Na Uy.

Theo Irish Times, các quan chức Anh lo ngại việc tịch thu tàu chở dầu này có thể khiến Nga đáp trả, và đã nêu vấn đề này với các đồng minh châu Âu ngày 6/1. Tuy nhiên, London cũng không muốn làm mất lòng Mỹ nếu từ chối hỗ trợ, vì thế vấn đề này đã gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao gay gắt ở Westminster.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như vẫn duy trì chiến dịch gây áp lực lên nền kinh tế Venezuela sau khi tiến hành cuộc đột kích để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro tại tư dinh ở thủ đô Caracas hôm 3/1.