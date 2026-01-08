Diễn biến không khí lạnh những ngày tới ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8-10/1, tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết phổ biến đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp, trời rét đậm, riêng khu vực vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 10/1, rét vẫn tiếp diễn; tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Đáng lưu ý, các khu vực núi cao cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Miền Bắc tiếp tục rét buốt đến ngày 10/1.

Như vậy, ngày mai (9/1), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt như hôm nay, những ngày sau đó, trời vẫn tiếp tục rét đậm. Khu vực từ Thanh Hoá đến Huế trời tiếp tục rét trong nhiều ngày tới.

Tại khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh, thời tiết ổn định, không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét, một số nơi có rét đậm.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét. Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong giai đoạn từ đêm 10/1 đến ngày 18/1, thời tiết các khu vực tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng; từ khoảng ngày 13/1 có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong thời kỳ từ đêm 10 đến ngày 12/01, rét đậm tiếp tục duy trì, có nơi rét hại.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, dự báo có mưa rào vài nơi, phía Bắc khu vực trời rét. Các khu vực còn lại: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

