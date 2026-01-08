Câu chuyện phía sau tấm ảnh cô gái Venezuela chạy trốn hỏa lực Mỹ

2h05 ngày 3/1, giữa tiếng nổ ầm ầm phá tan màn đêm yên tĩnh của thủ đô Venezuela, phóng viên ảnh Matías Delacroix của AP có mặt trên đường phố để chụp lại những hình ảnh đầu tiên về chiến dịch quân sự của Mỹ.

Một trong số này là hình ảnh Mariana Camargo, 21 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, đang chạy nước rút trên đường phố, vẻ mặt hoảng hốt còn phía sau là nhóm bạn.

"Khi đó một người phụ nữ lái xe tải lớn đang lao tới, phanh gấp và hét lên: 'Các cháu làm gì ở đây thế? Về nhà ngay, họ đang ném bom đấy!'", Camargo nhớ lại. "Nhóm chúng tôi có khoảng 9 người, tất cả đều giục nhau 'Chạy thôi'. Chúng tôi chạy hết sức, băng qua lối này".

Mariana Camargo chạy khỏi khu vực vang lên tiếng nổ trên đường phố Caracas, Venezuela, ngày 3/1. Ảnh: AP

Cô thoáng nhìn thấy Delacroix đứng bên đường khi anh chụp bức ảnh đó. Cảm xúc trên gương mặt Camargo đã thu hút Delacroix, người mà vài phút trước bừng tỉnh bởi tiếng gầm rú từ chiến dịch không kích của Mỹ đã vội vàng chộp lấy máy ảnh, lao ra đường về phía có tiếng nổ.

Chính tại con phố đó, dưới tiếng máy bay quân sự gầm thét trên đầu, hai con người chạy cắt qua nhau, một người chạy trốn khỏi tiếng bom nổ, còn một người lao thẳng về phía nguy hiểm.

"Điều khiến tôi chú ý là cách cô chạy, tay cầm điện thoại và rõ ràng là đang rất hoảng sợ. Tôi có ảnh của người bạn chạy phía sau cô, nhưng giữa hai bức hình, ảnh của cô thể hiện rõ nhất cảm xúc trước tình hình lúc đó", Delacroix nói với Camargo khi họ cùng xem ảnh.

Khi hình ảnh Camargo bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các trang nhất và trang web của những hãng thông tấn lớn nhất thế giới về một khoảnh khắc làm thay đổi cả bán cầu, bạn bè nhận ra cô và nhắn tin tới tấp vào nhóm WhatsApp.

"Tớ có nhìn nhầm không, có phải Nana không???" một người bạn hỏi và đăng kèm bức ảnh. Nana là tên thân mật của Mariana.

"Đúng là Nana rồi!" một người bạn khác trả lời.

Mariana chụp ảnh ngày 6/1 tại nơi cô chạy trốn vào rạng sáng 3/1 ở khu phố Altamira, phía đông Caracas. Ảnh: AP

Bức ảnh trở thành trò đùa trong nhóm bạn, thậm chí biến thành ảnh chế kèm chữ "Người Mỹ đến rồi", khiến Camargo bật cười mỗi khi lướt xem tin nhắn.

"Giờ thì tôi cười, lúc mới thấy ảnh tôi cũng cười. Mẹ tôi và bạn bè cũng vậy. Họ làm cả nhãn dán và ảnh chế đủ kiểu", cô nói. "Nhưng khi xem lại video về những gì xảy ra ngày hôm đó, về tiếng nổ và nghe lại những âm thanh ấy, tôi vẫn thấy sợ".