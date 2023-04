Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế bốc hơi 84% trong quí 1

CTCP Chứng khoán Vietcap (VCSC - mã chứng khoán: VCI) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu hoạt động đạt gần 500 tỷ đồng, giảm gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý I, hoạt động tự doanh của VCSC kém hiệu quả. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 32% về 155,4 tỷ đồng. Mảng môi giới của công ty cũng chứng kiến mức giảm kỷ lục khoảng 75% còn gần 89 tỷ đồng, tương tự, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 21% xuống còn hơn 155,4 tỷ đồng.

Chứng khoán Vietcap báo lãi sụt giảm hơn 84% so với quý I/2022, chỉ còn 73 tỷ đồng

Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) dù chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng doanh thu, nhưng tăng 462% lên 33,6 tỷ đồng.

Cùng chiều, chi phí hoạt động của VCSC tăng gần 70% lên mức 235 tỷ đồng, trong đó lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 9% lên hơn 95,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản chi phí từ các mảng tự doanh, môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính cũng tăng lần lượt 244%, 121% và 662% so với cùng kỳ. Khấu trừ mọi khoản chi phí, Chứng khoán Vietcap lãi sau thuế giảm tới 84% so với cùng kỳ, chỉ còn 73 tỷ đồng.

Theo bản giải trình, công ty cho biết trong quý I/2023 thị trường chứng khoán giao dịch trầm lắng, giá trị giao dịch giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân chính làm cho doanh thu môi giới giảm mạnh, tương ứng tổng doanh thu giảm đến 301 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Năm 2023, Vietcap đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 3.246 tỷ đồng, cao hơn kết quả năm 2022 gần 90% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, giảm 5,6% so với kết quả thực hiện năm trước. Công ty cho biết kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.100 điểm vào cuối năm 2023. So với kết quả thực hiện trong quý I/2023, công ty đã hoàn thành 15,4% chỉ tiêu doanh thu và 8% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt con số 14.998 tỷ đồng, tăng 755 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2023.

Trước đó, ngày 13/4, CTCP Chứng khoán Bản Việt thông báo đã nhận được Giấy phép điều chỉnh, quyết định sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi tên công ty. Theo đó, CTCP Chứng khoán Bản Việt, tên viết tắt VCSC sẽ đổi tên thành CTCP Chứng khoán Vietcap, với tên viết tắt Vietcap từ ngày 12/4.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 25/4 cổ phiếu VCI tiếp tục trong chuỗi các phiên giảm điểm, ở mức 30.000 đồng/CP.

Nằm trong tình hình chung, đóng cửa phiên giao dịch 25/4, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chứng kiến màn quay đầu sốc. Hàng loạt mã đảo chiều từ tăng thành giảm mạnh, thậm chí AGR, ORS, VDS, CTS đóng cửa mức sàn.

Thanh khoản lớn xuất hiện ở hàng loạt cổ phiếu nhóm chứng khoán và giá thì tăng trước giảm sau. SSI bốc hơi 2,76% chỉ trong phiên và đóng cửa giảm 1,86% so với tham chiếu, thanh khoản 398,2 tỷ đồng đứng thứ 2 thị trường. VIX bốc hơi 4,98% so với giá đỉnh lúc đầu phiên, đóng cửa giảm 2,74% so với tham chiếu, giao dịch 113,8 tỷ đồng. VND lỗ trong phiên 3,31% và chốt giảm 2,34% so với hôm qua, thanh khoản 199,3 tỷ. VCI tạo bull-trap tới 5,06% trong phiên, đóng cửa giảm 3,69%, giao dịch 189,7 tỷ đồng. HCM tụt trong phiên 3,72%, chốt giảm 2,96%, thanh khoản 172,5 tỷ. FTS giảm trong phiên 5,89%, giảm so với tham chiếu 5,39%, giao dịch 122,2 tỷ đồng…

Nhận định phiên giao dịch tiếp theo (26/4), các công ty chứng khoán cho rằng, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới mà nên tập trung xử lý danh mục trước đó nếu có nhịp hồi phục trở lại.

Công ty CK MB (MBS) nhận định: Với tâm lý nghỉ ngơi trước kỳ nghỉ lễ dài ngày chi phối nên thị trường cũng bỏ qua các thông tin hỗ trợ trong những ngày vừa qua. Thanh khoản giảm đi kèm với việc mở rộng biên độ dao động xuống phía dưới để tìm lực cầu cho thấy nhu cầu muốn thoát ra đang chi phối.

Điều này cũng dễ hiểu khi phía trước là kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhà đầu tư thường giảm chi phí đi vay bằng cách giảm tỷ trọng cổ phiếu danh mục.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã giảm 50 điểm kể từ đỉnh tháng 4, tức giảm 4,54%, áp lực giảm chủ yếu đến từ nhóm bluechips VN30 (-5,19%). Các ngưỡng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh hiện nay ở: 1.030 điểm; 1.023 điểm; 1.017 điểm.

Tương tự, theo Công ty CK KB Việt Nam (KBSV), nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính giảm điểm trong phiên kế tiếp xuống các vùng hỗ trợ gần là 1.030 điểm và sâu hơn là 1.015 điểm nhằm tìm kiếm lực cầu bắt đáy.

Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ một phần tỷ trọng trading đã mở quanh các nhịp hồi sớm.

