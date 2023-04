Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Chuyên gia tài chính lại cho rằng: "Cách chi sẽ quyết định thành tựu cuối cùng, tức là cách hành động chi thì đừng chi theo xu hướng mà hãy chi theo ý đồ của mình. Phải giữ bằng được trong thế giới hiện đại này là kỷ luật tài chính. Chỉ có một thái độ đúng trong chi tiêu đó là chi tiêu trên nền tảng tiết kiệm, nó nằm giữa bần tiện và hoang phí, cái gì cần tại sao không tiêu, còn không cần một xu cũng chào".

Cuộc hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân, việc kiểm soát chi tiêu, quản lý chính để xây dựng nền tảng tương lai cho chính mình cũng như vậy. Đặt mục tiêu và kiên trì với mục tiêu đó từ sớm để người trẻ không còn "loay hoay" với tiền.

Hiện tại, đã có một nửa thế hệ Z bước chân vào thị trường lao động. Trong những năm đầu của sự nghiệp, Gen Z thường có xu hướng phân biệt rạch ròi giữa các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, với lối sống cởi mở, suy nghĩ “chúng ta chỉ sống một lần trên đời”, họ đã vô tình quên đi các mục tiêu tài chính của bản thân và nhanh chóng rơi vào cảnh “chưa hết tháng đã hết tiền”.

Khi tài chính thay đổi liên tục, kỷ luật tài chính cá nhân được coi là yếu tố then chốt quyết định cuộc đời của mỗi người.

Lối sống YOLO (You only live once – “Ta chỉ sống một lần trên đời”) vừa giúp thế hệ Z được sống trọn vẹn cuộc đời của mình, đồng thời cũng là con dao hai lưỡi khiến họ “kiệt quệ tài chính” khi mà đồng tiền giờ đây đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống. Nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống của Gen Z ngày càng đa dạng, cùng với sự leo thang chóng mặt của vật giá đã gây ra rất nhiều khó khăn, áp lực lên chính túi tiền của họ. Chính vì thế, biết được tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân đúng đắn sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống.