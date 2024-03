Lỗ 3 năm liên tục, một cổ phiếu hàng đầu lĩnh vực chiếu xạ bị hủy niêm yết

Ngày 22/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) có quyết định chính thức về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu APC của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú, một trong số đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực chiếu xạ trong nước.

Theo HoSE, lý do cổ phiếu APC bị hủy niêm yết là vì kết quả sản xuất kinh doanh của Chiếu xạ An Phú bị lỗ 3 năm liên tục.

Thua lỗ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu APC của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú bị hủy niêm yết

Trước đó, vào giữa tháng 1/2024, khi Chiếu xạ An Phú công bố báo cáo tài chính quý cuối năm 2023 với số lỗ lũy kế cả năm là 35 tỷ đồng, HoSE cũng ra có văn bản lưu ý về việc hủy niêm yết.

Trong năm 2023, theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần của công ty đạt khoảng 118 tỷ đồng, giảm so với mức 135,7 tỷ đồng của năm 2022. Lợi nhuận gộp công ty mang lại là 25,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khấu trừ các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế 35,6 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Chiếu xạ An Phú báo lỗ với mức lỗ ngày càng nặng hơn. Trước đó vào năm 2021 và 2022, mức lỗ sau thuế của công ty lần lượt là 1,6 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh gửi HoSE, lãnh đạo Chiếu xạ An Phú không phân tích chi tiết nguyên nhân lỗ nặng mà chỉ cho biết kết quả này đến từ việc doanh thu giảm trong khi chi phí lãi vay tăng cao 22%.

Tính đến ngày 30/12/2023, APC có gần 891 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định là chủ yếu với giá trị hơn 645 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm. Còn lại, tài sản đến từ chi phí trả trước dài hạn hơn 106 tỷ đồng (bao gồm chi phí nguồn xạ, tiền thuê đất), tăng 50% so với đầu năm.

Đoạn kết buồn của Chiếu xạ An Phú để lại nhiều cảm xúc bởi đây vốn là gương mặt không xa lạ với các nhà đầu tư gạo cội trên thị trường. Chính thức niêm yết HOSE từ năm 2010, cổ phiếu APC có thời điểm gần chinh phục ngưỡng giá "3 chữ số" vào tháng 12/2017, cao nhất trong lịch sử hoạt động sau khi chứng kiến hàng loạt phiên tăng kịch biên độ không ngừng nghỉ, đưa thị giá "nhảy dựng" hơn 4 lần từ 18.000 đồng/cp lên 90.000 đồng/cp trong năm này.

Chiếu xạ An Phú là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chiếu xạ tại Việt Nam: Chiếu xạ khử trùng các loại thủy hải sản, các loại dụng cụ y tế, trái cây… Đây cũng là lĩnh vực hoạt động phải được sự cho phép của Chính phủ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), chịu sự giám sát của Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia, phải tuân thủ theo thỏa ước về chiếu xạ thực phẩm cho các nước ASEAN.

Nói về thị trường chứng khoán phiên 26/3, mặc dù sự cố tại chứng khoán VNDIRECT chưa được giải quyết hoàn toàn và cần thêm thời gian khắc phục, song tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại giúp thị trường lấy lại hoàn toàn điểm số phiên trước đó.

Kết thúc phiên 26/3, sắc xanh trở lại và lan tỏa mạnh mẽ trong phiên chiều với 342 cổ phiếu tăng điểm, số giảm điểm chỉ chiếm 139 cổ phiếu trên sàn HSX. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/3, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.282,21 điểm, tăng 14,35 điểm (+1,13%), nhưng thanh khoản sụt giảm, phần nào cho thấy xung lực tăng điểm khó mà bứt phá mạnh ngay được, thậm chí có thể có những rung lắc trong các phiên tới.

Nhận định phiên giao dịch 27/3, CTCK Vietcombank (VCBS) khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu đối với những nhóm ngành đang thu hút dòng tiền tốt như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

Thêm vào đó, các nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn giải ngân mua mới với những cổ phiếu chưa bứt lên quá cao so với nền giá gần nhất. Đồng thời, nên hạn chế lạm dụng đòn bẩy trong giai đoạn mức độ biến động của thị trường vẫn còn khá lớn như hiện tại.

Đồng quan điểm, CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng, phiên tăng mạnh về điểm số nhưng thanh khoản sụt giảm, phần nào cho thấy xung lực tăng điểm khó mà bứt phá mạnh ngay được, thậm chí có thể có những rung lắc trong các phiên tới.

“Vì vậy, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng, hạn chế việc mua đuổi, chỉ nên mua khi thị trường chung điều chỉnh. Chúng tôi tiếp tục duy trì kỳ vọng VN-Index sẽ tiến tới kháng cự 1.317-1.325điểm trong các tuần tới” – CSI khuyến nghị.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]