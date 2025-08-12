Nhẫn đính hôn C. Ronaldo tặng bạn gái có giá 'lên tới 5 triệu USD'

Bạn gái C. Ronaldo khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên tay khi thông báo tin vui đính hôn hôm 11/8. Chiếc nhẫn gây choáng ngợp với viên kim cương lớn hình bầu dục, kèm theo các viên kim cương nhỏ ở hai bên.

Dù cặp sao chưa tiết lộ nhà thiết kế đứng sau tuyệt phẩm này, các chuyên gia nhận định chiếc nhẫn có thể trị giá lên tới hàng triệu USD.

Georgina Rodríguez khoe nhẫn Ronaldo tặng với chú thích: 'Em đồng ý. Ở kiếp này và mọi kiếp sau'.

Ông Ajay Anand, CEO Rare Carat, ước tính viên kim cương trung tâm có màu D (trắng tinh khiết nhất), độ trong suốt hoàn hảo và nặng trên 30 carat - một con số đủ để đẩy giá trị chiếc nhẫn lên tới 5 triệu USD.

Trong khi đó, chuyên gia Laura Taylor từ công ty Lorel Diamonds nhận định viên đá chính có thể nặng từ 15 đến 20 carat, với mức giá vượt 2 triệu USD. Bà phân tích: "Kim cương cắt hình bầu dục nổi tiếng với khả năng phản xạ ánh sáng tuyệt vời, mang lại vẻ rực rỡ và sống động từ mọi góc nhìn. Hai viên kim cương phụ bên cạnh càng làm tăng độ lấp lánh và khiến viên đá trung tâm vốn đã lớn trông càng nổi bật hơn", Taylor nói với Page Six.

"Đây là chiếc nhẫn đính hôn rất ấn tượng, một trong những chiếc lộng lẫy nhất mà chúng tôi từng thấy trong vài năm gần đây. Nó hoàn toàn xứng đáng với một trong những cặp sao nổi tiếng nhất làng bóng đá", chuyên gia nhận định.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez. Ảnh: Contributor

Theo Dailymail, người sáng lập thương hiệu nhẫn đính hôn The Clear Cut, Olivia Landau, cũng đánh giá chiếc nhẫn của Ronaldo giá trị 7 con số. Bà ước tính viên kim cương hình bầu dục nặng 15 carat và hai viên kim cương nhỏ mỗi viên khoảng 2 - 3 carat, trong khi phần gọng được chế tác từ bạch kim. "Tùy thuộc vào chất lượng kim cương, tổng giá trị chiếc nhẫn có thể lên tới vài triệu USD", Olivia Landau cho biết.

Georgina Rodríguez từng được Ronaldo tặng nhiều nhẫn kim cương, bao gồm một chiếc nhẫn cắt kiểu emerald có kích cỡ lớn với một dải đeo trên tay trái gần đây. Tuy nhiên tất cả đều không thể sánh bằng chiếc nhẫn cầu hôn.

Georgina Rodríguez đeo chiếc nhẫn kim cương khác đầu năm nay.

Siêu sao người Bồ Đào Nha 40 tuổi và người mẫu 31 tuổi đính hôn sau 8 năm hẹn hò. Cặp sao gắn bó từ năm 2017, có chung hai con gái Alana 7 tuổi và Bella ba tuổi. Tổ ấm nhà Ronaldo hiện còn có con trai riêng Cristiano Jr. 15 tuổi của cầu thủ cùng cặp song sinh Eva và Mateo 8 tuổi được sinh nhờ phương pháp mang thai hộ.