Chính phủ yêu cầu 3 Bộ lên giải pháp ứng phó thuế Mỹ

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, cùng Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ. Việc này cần hoàn thành trước 13/8.

Đồng thời, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai phương án đàm phán thương mại với Mỹ. Cơ quan này phải hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 17/8 để ban hành Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược. Bộ này cũng được yêu cầu cùng các Bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, xây dựng kế hoạch, đấu tranh đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhái, nhất là với sữa, thuốc, thực phẩm...

Cụm cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Chỉ đạo của Chính phủ đưa ra sau khi thuế đối ứng của Mỹ với các đối tác thương mại có hiệu lực từ 1/8, dao động 10-41%. Mức thuế với Việt Nam là 20%, giảm từ 46% công bố hồi tháng 4.

Theo số liệu của Hải quan Mỹ, thương mại hai chiều năm ngoái đạt 149,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỷ USD và nhập khẩu 13,1 tỷ USD từ nước này. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ là 123,5 tỷ USD, sau Trung Quốc và Mexico.

5 tháng đầu năm, thương mại Việt - Mỹ đạt 77,4 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỷ USD và nhập 5,7%, tăng lần lượt 37,3% và 30,7%.

Ngoài lên kế hoạch ứng phó, Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương, ngành hàng tiếp tục mở rộng, đa dạng thị trường và chuỗi cung ứng, nhất là với mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Các cơ quan tăng xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh, kịp thời các tiêu chuẩn mới của thị trường xuất khẩu.

Các Bộ: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính siết quản lý về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng nông sản ngay từ khâu thu hoạch. Họ phải sớm xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy định, điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa theo kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội.

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 8,3-8,5%, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai chữ số giai đoạn tới. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ giao các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh sản xuất công - nông nghiệp, nhất là chế biến chế tạo và sản xuất, phân phối điện, khôi phục sản xuất ở vùng bị thiên tai. Các cơ quan sớm xử lý dự án khó khăn, vướng mắc theo kết luận thanh, kiểm tra, hoàn thành trước 20/9.

Bộ Công Thương phải bảo đảm không để thiếu điện, triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và đề xuất sửa các quy định về mua bán điện trực tiếp, năng lượng tái tạo, tự sản xuất - tự tiêu thụ. Chính phủ yêu cầu cơ quan này theo sát thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định những tháng cuối năm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bên giải quyết dứt điểm vướng mắc về cấp phép mỏ trong tháng 8.