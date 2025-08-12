Nhiều sạp hàng đóng cửa vì dịch tả lợn châu Phi

Chợ đìu hiu

Những ngày này, khu vực bán thịt lợn tại các chợ lớn ở Hà Tĩnh rơi vào cảnh đìu hiu. Ghi nhận tại chợ Hà Tĩnh (chợ thành phố Hà Tĩnh cũ), hàng dài quầy thịt vốn tấp nập người mua và bán thì nay trở nên vắng vẻ.

Theo tìm hiểu, chợ Hà Tĩnh là khu chợ lớn nhất tỉnh với nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng. Đây được xem là chợ đầu mối vận chuyển hàng hoá đến các khu chợ nhỏ, vùng ven lân cận, đặc biệt là mặt hàng thịt. Tuy nhiên, khoảng gần 1 tháng nay, tỷ lệ người mua thịt lợn ngày càng giảm mạnh, khiến nhiều người buộc phải ngừng kinh doanh.

Khu bán thịt lợn từng tấp nập nhất nhì trong các gian hàng, nhưng nay nhiều tiểu thương dừng bán vì vắng người mua vì dịch.

Bà Thủy (50 tuổi, hộ kinh doanh bán thịt lợn) tại chợ Hà Tĩnh cho biết, trước đây mỗi ngày gia đình làm thịt từ 3-5 con lợn, song nay ngày gia đình chỉ mổ thịt 1 con, nhưng cũng bán chậm.

“Nay dịch bùng phát khắp nơi nên nhiều người sợ không sử dụng thịt lợn. Như sáng nay làm một con, song cũng rất khó bán. Như trước đây chỉ đến trưa tôi đã bán sạch hàng nhưng giờ vẫn còn rất nhiều. Mỗi đợt dịch, tâm lý người dân họ sẽ không sử dụng thịt lợn vì e ngại, lo lắng”, bà Thuỷ cho biết.

Ghi nhận tại chợ Vườn Ươm, mặt hàng thịt lợn nhiều người dừng bán vì tiêu thụ khó.

Tại chợ Vườn Ươm (thành phố Hà Tĩnh cũ) và chợ Phố Châu (huyện Hương Sơn cũ), cũng chung tình trạng khi hàng loạt quầy thịt lợn. Loạt sạp hàng đóng cửa, không buôn bán mặt hàng thịt lợn. Bà Phan Thị Liễu (tiểu thương chợ Phố Châu) cho biết, bà có gần 15 năm làm nghề mổ, bán thịt lợn. Nhưng dịp này do thịt lợn tiêu thụ khó, gia đình chuyển mặt hàng kinh doanh khác.

“Trước đây mỗi ngày làm vài con lợn, nhưng nay thị trường không bán được do dịch nên gia đình tôi chuyển sang bán mặt hàng khác. Nếu cứ đà này, phải mất khoảng 1 năm thị trường mới ổn định lại được”, bà Liễu cho hay.

Nhiều tiểu thương cho biết, dù nguồn thịt bán tại chợ đều lấy từ lò mổ có kiểm dịch, đảm bảo từ lợn khỏe mạnh, nhưng thông tin dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã khiến người tiêu dùng e dè.

Theo các chuyên gia, dịch tả lợn châu Phi không lây sang người. Thịt lợn khỏe mạnh, có kiểm dịch vẫn an toàn khi nấu chín. Tuy nhiên, tâm lý phòng tránh của người tiêu dùng khiến thị trường tiêu thụ sụt giảm nghiêm trọng.

Người chăn nuôi gặp khó

Nhiều hộ chăn nuôi, các trang trại lớn cũng đối mặt với thua lỗ khi sức mua trên thị trường sụt giảm, ảnh hưởng đến giá cả. Không ít doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa trên địa bàn Hà Tĩnh đã thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Ông Trần Văn Sỹ (xã Sơn Giang) cho hay: “20 con lợn thịt của tôi đã đến kỳ xuất chuồng, nhưng chưa thể bán được vì không có người mua. Nếu nuôi tiếp thì tốn thức ăn, bán ra thì lỗ, rất khó xử”.

Trước diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đã lập nhiều chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch. Công tác tiêu độc, khử trùng được triển khai thường xuyên tại chuồng trại, lò mổ và các khu chợ. Người chăn nuôi được khuyến cáo không giấu dịch, không bán chạy lợn ốm; chỉ giết mổ và tiêu thụ lợn khỏe có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 43/69 xã, phường; trong đó 34 xã, phường vẫn còn dịch chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn chết và buộc tiêu hủy đã vượt 5.000 con, tương đương khoảng 350 tấn thịt. Điểm đáng chú ý là hầu hết ổ dịch xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô từ vài con đến vài chục con, chưa ghi nhận trường hợp ở các trang trại lớn.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh - cho biết dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch rất cao.