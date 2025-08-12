Kinh tế 24h: Hé lộ lý do nhân sự cấp cao nhiều doanh nghiệp rời 'ghế nóng'

Lý do nhân sự cấp cao nhiều doanh nghiệp rời 'ghế nóng'

Gần đây, nhiều doanh nghiệp ghi nhận làn sóng nhân sự cấp cao rời “ghế nóng” vì các lý do như thua lỗ, không đáp ứng tiêu chuẩn quản trị, cá nhân hay thay đổi chiến lược.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp rời "ghế nóng". Ảnh minh hoạ

Tại Công ty CP Sữa Quốc tế Lof (IDP), ông Đoàn Hữu Nguyên được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay ông Bùi Hoàng Sang trong bối cảnh công ty lỗ hơn 36 tỷ đồng quý II/2025 – quý lỗ đầu tiên trong lịch sử. Tương tự, ông Nguyễn Văn Thịnh rời vị trí thành viên HĐQT độc lập của IDICO (UIC) vì người thân mua cổ phiếu, vi phạm tiêu chuẩn sở hữu.

Ông Phạm Trung Kiên – Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) – cũng nộp đơn từ chức vì lý do cá nhân, dù vẫn giữ vai trò thành viên HĐQT. Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) ghi nhận hai lãnh đạo rời HĐQT vì kế hoạch cá nhân.

Đáng chú ý, tại Vinaconex ITC (VCR), toàn bộ 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026 đồng loạt xin rút sau khi Vinaconex thoái hết vốn khỏi công ty.

Diễn biến này cho thấy nhiều thay đổi lớn về chiến lược quản trị, tái cấu trúc đầu tư và áp lực kinh doanh đang khiến các doanh nghiệp điều chỉnh bộ máy lãnh đạo để thích ứng.

Công ty ông Nguyễn Tử Quảng phải thanh lý tài sản để trả nợ

Công ty CP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) của ông Nguyễn Tử Quảng đang phải thanh lý tài sản để trả nợ lô trái phiếu BKPCB2124001 phát hành năm 2021 trị giá 170 tỷ đồng. Trái phiếu này có lãi suất cố định 10,5% trong năm đầu và thả nổi các năm sau, với tài sản bảo đảm ban đầu gồm cổ phần Bkav Pro và cổ phần Bkav của ông Quảng.

Do khó khăn tài chính, Bkav Pro đã được trái chủ chấp thuận định giá lại tài sản đảm bảo, bao gồm 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro của công ty mẹ Bkav và 4,9 triệu cổ phần Bkav thuộc sở hữu cá nhân ông Quảng. Bkav Pro có 30 ngày từ 24/7 để tìm đối tác thanh lý tài sản, số tiền thu được phải đủ để trả nợ. Nếu không hoàn tất, trái chủ sẽ tổ chức hội nghị để bàn phương án tiếp theo.

Trước đó, trái phiếu từng được gia hạn thêm một năm với lãi suất 11%. Ngoài cổ phần Bkav, tài sản bảo đảm bổ sung còn gồm vốn góp của ông Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (DXP). VNDirect – đơn vị đại diện trái chủ – từng báo cáo Bkav Pro vi phạm cam kết vì không tích lũy đủ 1,5 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán nợ trong tháng 1/2025. Việc thanh lý tài sản hiện là giải pháp cấp thiết để công ty xử lý nghĩa vụ tài chính và tránh rủi ro pháp lý liên quan đến trái phiếu quá hạn.

Apple có thể bán iPhone 17 ngày 19/9 ở Việt Nam

Apple có thể sẽ bán iPhone 17 tại Việt Nam từ ngày 19/9, cùng lúc với các thị trường lớn như Mỹ và Singapore. Một số hệ thống bán lẻ trong nước tiết lộ đang được yêu cầu chuẩn bị cho cả hai kịch bản – bán đợt hai như các năm trước hoặc được ưu tiên bán đợt đầu.

Lễ ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 9/9, tránh trùng với ngày tưởng niệm 11/9 tại Mỹ. Apple thường mở bán iPhone vào thứ Sáu sau lễ công bố, tức 19/9 năm nay. Dù Việt Nam chưa có Apple Store vật lý, giới kinh doanh cho rằng điều này không cản trở việc lên kệ sớm do doanh số mạnh những năm gần đây.

iPhone 15 và 16 từng bán chính hãng tại Việt Nam chỉ sau một tuần, giúp tăng doanh thu lên hơn nghìn tỷ đồng.

iPhone 17 dự kiến có bốn phiên bản, trong đó 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có thiết kế mới, vỏ nhôm, cụm camera lớn hình chữ nhật, chip A19 Pro, RAM 12 GB, camera tele 48 MP và camera trước 24 MP. Nhà phân tích Ming-chi Kuo dự đoán từ năm 2026, Apple sẽ thay đổi chiến lược ra mắt, chia làm hai đợt: dòng Pro ra mắt tháng 9, còn bản tiêu chuẩn sẽ ra mắt đầu năm sau.

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam cùng các hãng hàng không quốc tế thống nhất đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành khi sân bay này đi vào vận hành từ năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng Long Thành thành trung tâm trung chuyển hàng không khu vực phía Nam.

ACV và đơn vị tư vấn Incheon Airport (IAC) đưa ra hai phương án: phương án 1 là dồn toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành và để Tân Sơn Nhất phục vụ nội địa, phương án 2 giữ lại một phần chuyến bay quốc tế ngắn tại Tân Sơn Nhất.

Phân tích cho thấy phương án 1 giúp tăng khả năng kết nối, giảm chi phí và giúp Long Thành phát triển bền vững hơn. Cục Hàng không Việt Nam, IATA và các hãng hàng không quốc tế ủng hộ phương án này. Vietnam Airlines và Bamboo Airways đề xuất cần có lộ trình chuyển đổi để thích ứng, nhưng đồng ý về hướng đi lâu dài.

Ngoài hành khách, toàn bộ hàng hóa hàng không cũng sẽ chuyển về Long Thành, nơi có khu logistics hiện đại kết nối đa phương tiện. Với công suất thiết kế 100 triệu khách/năm, Long Thành sẽ thay thế Tân Sơn Nhất vốn đã quá tải. Việc dồn quốc tế về Long Thành được đánh giá là tối ưu cho phát triển giao thông hàng không bền vững và tăng sức cạnh tranh quốc tế.