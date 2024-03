Hàng loạt BĐS được ngân hàng rao thanh lý, có tài sản rao lần 3 giảm tới 21%

Tại Hà Nội, đầu tháng 3, Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long (GPBank Thăng Long) thông báo về việc bán đấu giá 2 lô đất tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Theo đó, tài sản đấu giá thứ 1 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 71, tờ bản đồ số 7, có địa chỉ tại cụm Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Tại Hà Nội, nhiều ngân hàng rao thanh lý loạt lô đất chỉ từ hơn 1 tỷ đồng

Tài sản đấu giá thứ 2 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 505, tờ bản đồ số 4, có địa chỉ tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá thứ 1 là 4,1 tỷ đồng và đối với tài sản đấu giá thứ 2 là 1,7 đồng. Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất và các chi phí khác trong việc sang tên quyền sở hữu sử dụng.

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu - Phòng giao dịch trung tâm Tây Hồ (GPBank Tây Hồ) cũng thông báo về việc bán đấu giá lô đất có diện tích 378,9m2 tại thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 231, tờ bản đồ số 02, có diện tích 378,9m2 là đất ở tại nông thôn. Thửa đất có địa chỉ tại thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm đối với tài sản là 9,6 tỷ đồng.

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu - Chi nhánh Ba Đình (GPBank Ba Đình) cũng thông báo về việc bán đấu giá 2 bất động sản tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, tài sản bán đấu giá thứ 1 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1085, tờ bản đồ số 01, có địa chỉ xóm Kiên Quyết, thôn La Dương, xã Dương Nội, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay là tổ Kiên Quyết, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tài sản bán đấu giá thứ 2 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số số 184, tờ bản đồ số 01, có diện tích là 88m2 và địa chỉ xóm 1, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá thứ 1 là hơn 2 tỷ đồng và của tài sản đấu giá thứ 2 là 2,6 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây cũng thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là bất động sản tại tổ 1, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 228, tờ bản đồ số 6, có diện tích 80,0m2. Giá khởi điểm là 5,8 tỷ đồng.

Tại TP HCM, ngân hàng rao thanh lý nhiều BĐS tại các vị trí "vàng" với giá 510 triệu/m2

Còn tại TP HCM, Chi cục thi hành án dân sự Tp.HCM vừa thông báo đấu giá tài sản là một bất động sản tại địa chỉ 225 B-C Trần Quang Khải, P.Tân Định, quận 1.

Diện tích đất là hơn 89m2, trong đó diện tích không phạm lộ giới là 85,1m2. Đây là đất ở đô thị có hình thức sử dụng riêng. Công trình trên đất là nhà ở 1 trệt 3 lầu, diện tích sàn hơn 362 m2. Giá khởi điểm là hơn 28,7 tỷ đồng.

Tương tự, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 cũng thông báo đấu giá nhà, đất tại 37 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão. Thửa đất này có diện tích 41 m2 là đất ở tại đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài. Nhà ở trên đất có diện tích sử dụng gần 188 m2 gồm 5 tầng. Giá khởi điểm hơn 21,2 tỷ đồng, tương đương hơn 510 triệu đồng/m2.

Cơ quan này cũng có nhu cầu đấu giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 136 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao (tầng 1 phía sau) có diện tích sử dụng chung 94 m2, giá khởi điểm 2,9 tỷ đồng. Tầng 2 được đấu giá khởi điểm 2,57 tỷ đồng và tầng 3 có giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh Chi cục thi hành án dân sự thì ngân hàng VietBank cũng đang đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại 185/16 Phạm Ngũ Lão diện tích đất 73,4 m2 với giá khởi điểm hơn 23,1 tỷ đồng.

Còn tại Hội An, nhiều BĐS được rao thanh lý lần 3, giảm hơn 21% so với trước

Còn tại Hội An, VietinBank lần thứ 3 rao bán đấu giá khách sạn 4 sao ở Hội An với mức khởi điểm 110 tỷ đồng - giảm hơn 21% so với trước sau 2 lần rao bán bất thành.

Ngân hàng Công Thương (VietinBank) chi nhánh Hội An vừa thông báo bán quyền sử dụng hơn 636 m2 đất, khách sạn và toàn bộ trang thiết bị gắn liền với đất tại thửa số 89, phường Tân An, TP Hội An. Đây là tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Ngọc Phát.

Theo đó, tài sản trên đất là khách sạn 4 sao Le Pavillon Paradise Hoi An Hotel & Spa với tổng diện tích sàn hơn 2.600 m2. Khách sạn có một hồ bơi với diện tích sàn hơn 120 m2.

VietinBank đã chào đấu giá tài sản này hai lần trước đó vào tháng 8 và 9 năm ngoái, khởi điểm từ 140 tỷ đồng. Tại lần đấu giá thứ ba, giá khởi điểm của tài sản còn 110 tỷ đồng, giảm hơn 21%, chưa gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác. Người muốn tham gia cuộc đấu giá cần nộp cọc trước 11 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm.

Thời gian gần đây, với việc nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng, để xử lý nợ xấu, các ngân hàng đã liên tục công bố danh sách ngày càng nhiều bất động sản là tài sản thế chấp cho các khoản vay của khách hàng cần xử lý để thu hồi nợ với giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), rủi ro nợ xấu ngày càng gia tăng buộc ngân hàng phải liên tục rao bán hàng nghìn tài sản bảo đảm với mức chiết khấu hấp dẫn nhưng vẫn khó thanh khoản.

“Mua bất động sản phát mãi có thể là cơ hội để sở hữu món hời, đồng thời cũng đầy rủi ro”, TS. Nguyễn Văn Đính đánh giá.

Theo ông Đính, những rủi ro tiềm ẩn, người mua cần cẩn trọng, lưu ý: Thứ nhất, định giá lại BĐS, do nhiều tài sản bảo đảm được định giá cao hơn giá trị thực tế khi phê duyệt khoản vay. Trong khi, giá trị phát mãi thường có xu hướng định giá theo khoản nợ và khoản lãi phát sinh mà không sát với thực tế thị trường.

Thứ hai, người mua cần nắm được lý do bị phát mãi, tránh trường hợp có tranh chấp với bên thứ ba; Thứ ba, người mua cần lên phương án tài chính, tính toán chi phí lãi vay và vốn đầu tư bỏ ra để tránh “ham rẻ” vô tình lại dính vào vòng xoáy “nợ nần”.

