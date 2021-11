“Con cưng” của bầu Đức bất ngờ phải giải trình về khoản tiền khổng lồ hàng nghìn tỷ

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 16:06 PM (GMT+7)

Thông tin liên quan đến dịch Covid-19 tại Châu Phi đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Châu Á cũng như Việt Nam.

Đóng cửa phiên giao dịch 26/11, chỉ số VN-Index giảm 7,79 điểm (0,52%) xuống 1.493,03 điểm; HNX-Index giảm 0,23% xuống 458,63 điểm và UPCom-Index giảm 0,23% xuống 114,35 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì mức cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt hơn 42.000 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, một số Bluechips như VNM, VIC, HVN, STB, VPB, BID, NVL đã tăng khá tốt, giúp thị trường không giảm quá sâu về điểm số, dù số mã giảm trên sàn HoSE lên tới 315 mã, nhiều gấp đôi mã tăng (166 mã).

Về diễn biến thị trường, các cổ phiếu bất động sản, xây dựng có dấu hiệu bị chốt lời mạnh trong phiên hôm nay. Dù vậy, một số cổ phiếu "nóng" vẫn ngược dòng bứt phá mạnh, thậm chí tăng trần như CEO, DIC, DRH, FCN, PTC, LDG, L14.

Nhóm chứng khoán, ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh chung của thị trường và hầu hết đóng cửa giảm điểm. Trong khi đó, nhóm dầu khí dù bị chốt lời mạnh nhưng một số penny như PXL, PVX, PSG, PTL, PVA vẫn tăng trần.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu thép có phiên giao dịch khá tích cực với nhiều mã ngược dòng tăng như HSG, NKG, POM, HMC, TLH, TVN, VGS…, duy chỉ có HPG đóng cửa giảm 0,4% xuống 49.050 đồng.

Cổ phiếu HAG hôm nay cũng chung đà giảm với thị trường. Chốt phiên HAG giảm 4% về mốc 7.200 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu HAG của bầu Đức vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư sau chuỗi tăng ấn tượng vừa qua. Phiên giao dịch hôm nay vẫn có gần 20 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư trao tay. Đến hết phiên lượng dư mua vẫn gấp rất nhiều lần lượng dư bán.

Sau đà tăng vừa qua, tuần này HAG đã bước vào nhịp điều chỉnh. Tính chung 1 tuần qua mã này đã giảm mất hơn 10% giá trị. Tuy nhiên mức tăng tính theo mốc tháng vẫn đang là hơn 43,1% giá trị.

Liên quan đến mã cổ phiếu này, trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2021, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã gửi văn bản đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giải trình về việc hồi tố số liệu tại BCTC kiểm toán 2020 của Công ty.

Cuối năm 2020, HAG ghi nhận khoản lỗ lũy kế “khổng lồ” gần 6,302 tỷ đồng, trong đó, Công ty thể hiện khoản lỗ lũy kế vào cuối năm trước (2019) là hơn 5,046 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên BCTC kiểm toán năm 2019, Công ty lại báo lợi nhuận lũy kế chưa phân phối ở mức hơn 290 tỷ đồng, tức số liệu về lợi nhuận (lỗ) lũy kế của HAG tại thời điểm cuối năm 2019 trên BCTC kiểm toán 2019 và 2020 có chênh lệch lớn.

Ông Đoàn Nguyên Đức

Theo giải trình, HAG cho biết tại thời điểm lập BCTC cho các năm 2017, 2018 và 2019, dù giá trị vườn cây của các đối tượng phải thu chưa được định giá cao do hầu hết loại cây đều đang trong giai đoạn đầu tư kiến thiết cơ bản nhưng HAG đã quá lạc quan về khả năng thu hồi vốn từ các đối tượng này. Do đó, các số liệu định giá vào thời điểm các năm 2017, 2018 và 2019 dùng để đánh giá khả năng thu hồi chỉ mang tính thời điểm và nhằm mục đích tham khảo hơn là giá trị giao dịch. Bên cạnh đó, HAG cho rằng việc đưa ra con số dự phòng chưa phù hợp là do các hạn chế về thời gian và nguồn nhân lực của Công ty.

Với những lý do trên, đến năm 2020, HAG đã thực hiện rà soát lại khả năng thu hồi của các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày từ các năm tài chính trước đây, xem xét lại cơ cấu tài sản đảm bảo cho các khoản phải thu tồn đọng và thu thập thêm các thông tin quá khứ về khả năng thanh toán của các đối tác mà trước đây chưa thể thu thập được do các giới hạn về thời gian và nguồn nhân lực.

Kết quả, HAG nhận thấy việc ước tính khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày tại thời điểm lập BCTC các năm trước chưa phản ảnh đầy đủ rủi ro tổn thất của các khoản phải thu nên đã quyết định điều chỉnh lại dữ liệu trong BCTC hợp nhất kiểm toán 2020 nhằm phản ánh đúng khả năng thu hồi của các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán.

Ngoài ra, HAG cho biết việc điều chỉnh hồi tố cũng nhằm mục đích để kiểm toán viên xem xét bỏ ý kiến kiểm toán ngoại trừ về khả năng thu hồi của các khoản phải thu, nhằm tránh việc cổ phiếu HAG bị rơi vào diện xem xét hủy niêm yết bắt buộc.

