Em gái của ông Trịnh Văn Quyết vừa bị bắt sở hữu tài sản thế nào?

Sau khi bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC bị bắt tạm giam ngày 4/4 do có vai trò đồng phạm giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán". Ngày 5/4, thêm một người em gái khác của ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam cùng với tội danh tương tự.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS ( mã cổ phiếu: ART) với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán" và ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với Trịnh Thị Thúy Nga.

Ngày 05/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với Trịnh Thị Thúy Nga theo quy định của pháp luật.

Thêm một người em gái nữa của ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán

Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan.

Theo báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán BOS, bà Trịnh Thị Thúy Nga có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế được bổ nhiệm thành viên ban điều hành doanh nghiệp vào ngày 30/9/2018 và được bầu giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ ngày 18/6/2019.

Dù giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần chứng khoán BOS nhưng đến thời điểm bị bắt bà Trịnh Thị Thúy Nga không sở hữu bất kỳ cổ phiếu ART nào.

Trong danh sách những người liên quan đến bà Trịnh Thúy Nga chỉ có ông Trịnh Văn Quyết (anh trai) trực tiếp sở hữu 3,156 triệu cổ phiếu ART tương đương tỷ lệ sở hữu 3,2%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán mới được ART công bố, trong năm 2021, bà Trịnh Thị Thúy Nga có thu nhập 602,4 triệu đồng cho vị trí Phó Tổng giám đốc tại ART. Ngoài khoản thu nhập này, em gái của ông Trịnh Văn Quyết còn nhận được thêm 60 triệu đồng thù lao vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, ART chi tổng cộng 2,029 tỷ đồng cho các thành viên ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị doanh nghiệp. Trong đó, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng giám đốc có thu nhập cao nhất 1,02 tỷ đồng.

Giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ART, bà Hương Trần Kiều Dung nhận thù lao 167 triệu đồng, các thành viên còn lại trong Hội đồng quản trị của ART cùng nhận thù lao 60 triệu đồng như bà Thúy Nga.

Với tổng thu nhập 662,4 triệu đồng em gái ông Trịnh Văn Quyết là người có thu nhập cao thứ 2 trong ban lãnh đạo của ART trong năm 2021 vừa qua.

Nguồn: http://danviet.vn/em-gai-cua-ong-trinh-van-quyet-vua-bi-bat-so-huu-tai-san-the-nao-5020225419481...Nguồn: http://danviet.vn/em-gai-cua-ong-trinh-van-quyet-vua-bi-bat-so-huu-tai-san-the-nao-50202254194815226.htm