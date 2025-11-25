YouTuber "mổ xẻ" bí ẩn nằm trong chiếc điện thoại Android bị kiểm soát gắt gao nhất thế giới

Thế giới vừa có cái nhìn hiếm hoi và chi tiết nhất về những chiếc smartphone nội địa của Triều Tiên thông qua video mới nhất của YouTuber công nghệ hàng đầu Arun Maini (MrWhosetheboss). Kết quả "mổ xẻ" cho thấy rằng đây không phải là điện thoại thông minh, mà là những thiết bị theo dõi tư tưởng cầm tay.

YouTuber MrWhosetheboss vừa "mổ xẻ" bí mật ẩn trong smartphone của Triều Tiên.

Trong video mang tên "Testing North Korea’s illegal smartphones", Arun Maini đã tiếp cận được hai mẫu máy buôn lậu, gồm một chiếc flagship cao cấp có tên Samtaesung 8. Những gì được tìm thấy bên trong lớp vỏ hào nhoáng này là một hệ thống kiểm duyệt và giám sát tinh vi đến mức khó tin.

Hệ điều hành trên thiết bị dựa trên nền tảng Android 10 và 11, nhưng những chiếc điện thoại này hoàn toàn bị cắt đứt khỏi internet toàn cầu. Thay vào đó, chúng chỉ kết nối với mạng nội bộ (intranet) chứa các trang web được nhà nước phê duyệt. Ngay cả cài đặt giờ cũng bị khóa cứng để người dùng không thể đồng bộ với thế giới bên ngoài.

Mức độ kiểm duyệt ngôn từ trên thiết bị cực kỳ gắt gao. Khi thử gõ từ "Hàn Quốc", bàn phím tự động sửa thành "nhà nước bù nhìn" (puppet state) hoặc che mờ bằng các dấu sao (*). Các từ lóng hiện đại hay văn hóa phẩm từ biên giới phía Nam đều bị chặn đứng hoặc chuyển đổi thành các khẩu hiệu tuyên truyền.

Khi muốn cài đặt thêm phần mềm, họ phải mang máy đến cửa hàng để nhân viên chính phủ thực hiện thủ công. Các ứng dụng có sẵn thường là phiên bản "nhái" của các ứng dụng phổ biến nhưng chỉ chứa nội dung tuyên truyền, phim ảnh Nga/Ấn Độ hoặc các tài liệu ca ngợi lãnh tụ.

Giao diện điện thoại Android của Triều Tiên.

Đặc biệt, hệ thống đánh dấu "chữ ký số" lên mọi tệp tin. Bất kỳ tệp dữ liệu lạ nào (nhạc, ảnh, phim nước ngoài) không có chữ ký của chính phủ sẽ bị hệ thống phát hiện và xóa ngay lập tức khi chép vào máy.

Điều đáng sợ nhất mà MrWhosetheboss phát hiện ra là cơ chế giám sát ngầm. Chiếc điện thoại được lập trình để tự động chụp ảnh màn hình một cách ngẫu nhiên mỗi khi người dùng mở ứng dụng.

Những bức ảnh này được lưu trữ vĩnh viễn trong bộ nhớ máy mà người dùng không thể xóa, tạo thành một cuốn nhật ký hoạt động chi tiết để cơ quan chức năng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Kết hợp với việc khóa Bluetooth và hạn chế truy cập tệp tin, chiếc smartphone tại Triều Tiên thực chất là một thiết bị giám sát công dân hoàn hảo.