5 sai lầm phổ biến khiến người dùng Android “tiếc đứt ruột” sau khi mua điện thoại mới

Các sản phẩm Android này thường được các thương hiệu phân phối ở nhiều phân khúc giá và kiểu dáng khác nhau với chỉ một số thay đổi nhỏ, trong khi những thương hiệu khác lại tích hợp nhiều nâng cấp lớn để thu hút người tiêu dùng. Điều này khiến cho việc lựa chọn một chiếc smartphone mới trở nên khó khăn, thay vì thú vị.

Nếu đang có kế hoạch mua một chiếc điện thoại Android mới, người dùng chắc chắn có nhiều câu hỏi như: “Tôi nên chọn phiên bản cơ bản hay trả thêm cho phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn?” hay “Có nên chờ đợi vài tháng để nhận ưu đãi giảm giá?”,…

Những sai lầm khiến người dùng tốn kém khi mua smartphone.

Việc thiếu thông tin và câu trả lời cho những câu hỏi này có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, khiến người dùng phải nâng cấp điện thoại sớm hơn dự kiến. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến mà người dùng thường mắc phải khi mua điện thoại Android.

Không xem xét nhu cầu lưu trữ

Với sự gia tăng của các ứng dụng và trò chơi chiếm dụng dung lượng lớn, nhiều người thường đánh giá thấp nhu cầu lưu trữ trên điện thoại mới. Trong khi khe cắm thẻ nhớ microSD từng phổ biến trên các mẫu điện thoại cũ, nhiều điện thoại mới hiện nay không còn trang bị tính năng này. Do đó, nếu không muốn gặp phải tình trạng thiếu dung lượng lưu trữ, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn phiên bản lưu trữ cho điện thoại của mình.

Không chờ đợi các ưu đãi và giảm giá

Mua điện thoại ngay trong ngày ra mắt mà không chờ đợi các ưu đãi có thể là một sai lầm. Hầu hết các mẫu điện thoại Android thường được giảm giá trong vòng vài tháng sau khi phát hành. Nếu không cần gấp, hãy kiên nhẫn chờ đợi để có mức giá tốt hơn, đặc biệt vào các dịp giảm giá lớn như Black Friday hay 11/11.

Hãy ráng chờ đợi ưu đãi giảm giá nếu có thể.

Bỏ qua hỗ trợ phần mềm

Phần mềm lỗi thời không chỉ khiến người dùng bỏ lỡ các tính năng mới mà còn làm tăng nguy cơ bị tấn công bởi phần mềm độc hại. Trước khi mua điện thoại, hãy xem xét chính sách cập nhật phần mềm của nhà sản xuất. Một chiếc điện thoại có hỗ trợ phần mềm lâu dài sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Tin tưởng mù quáng vào thông số kỹ thuật

Việc quá chú trọng vào các thông số kỹ thuật có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Ví dụ, chất lượng hình ảnh không chỉ phụ thuộc vào độ phân giải camera mà còn vào khả năng tối ưu hóa phần mềm. Do đó, hãy tham khảo các bài đánh giá từ những nguồn uy tín để có cái nhìn tổng quan hơn về hiệu năng thực tế của sản phẩm.

Ngoài thông số kỹ thuật, phần mềm cũng rất quan trọng với smartphone.

Bỏ qua nhu cầu thực tế

Nhiều người mắc sai lầm khi không cân nhắc nhu cầu thực tế của mình và chạy theo xu hướng. Hãy xác định rõ mục đích sử dụng điện thoại để chọn lựa sản phẩm phù hợp, từ đó tiết kiệm chi phí. Các mẫu điện thoại Android giá rẻ hiện nay thường rất mạnh mẽ và có thể đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản.

Việc lựa chọn một chiếc smartphone không chỉ đơn thuần là việc mua sắm mà còn là một quyết định quan trọng, vì vậy hãy trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tránh những sai lầm không đáng có.