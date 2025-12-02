Bất ngờ khi quốc gia này cấm sĩ quan quân đội dùng điện thoại Android

Để tăng cường an ninh mạng, Israel đã lên kế hoạch áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng điện thoại di động đối với các sĩ quan quân đội cấp cao.

Sĩ quan cấp cao của Israel sẽ không được sử dụng điện thoại Android để liên lạc trong hoạt động quân sự.

Theo thông tin từ tờ Jerusalem Post, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ yêu cầu các sĩ quan từ cấp Trung tá trở lên chỉ được phép sử dụng iPhone trong các hoạt động chính thức. Quy định này nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ hơn việc cập nhật bảo mật trên các thiết bị của các quan chức cấp cao, trong đó IDF cho rằng iPhone an toàn hơn so với các thiết bị Android.

Các cơ quan tình báo Israel đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ tấn công mạng từ các nhóm quân sự, bao gồm cả Hamas, thông qua các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội. Những ứng dụng nhắn tin như WhatsApp thường được sử dụng để dụ dỗ binh lính tiết lộ thông tin mật hoặc cài đặt phần mềm độc hại, có thể dẫn đến việc lộ vị trí của quân đội.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của IDF nhằm hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong toàn lực lượng. Trước đây, quy định chỉ áp dụng cho các sĩ quan từ cấp Đại tá trở lên, nhưng giờ đây sẽ mở rộng ra hàng trăm sĩ quan cấp cao khác.

iPhone là điện thoại duy nhất mà các sĩ quan này có thể sử dụng.

Ngoài việc áp dụng các hạn chế, IDF cũng đã tổ chức các cuộc tập trận và đào tạo để nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm từ các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội, đồng thời hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin có thể tiết lộ vị trí của sĩ quan.

Chỉ thị mới dự kiến sẽ có hiệu lực trong những ngày tới và có thể đánh dấu bước đầu tiên trong một cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với việc sử dụng điện thoại Android trong các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, theo thông tin từ ấn phẩm CTech, điện thoại Android vẫn sẽ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân.

Thông báo này được IDF đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Pháp được cho là đã gây sức ép buộc GrapheneOS cài đặt một cửa hậu vào các dịch vụ mã hóa khiến những người phát triển ROM tùy chỉnh phải rời khỏi đất nước.