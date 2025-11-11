Top 5 smartphone Android đáng tiền nhất năm nay

Hàng năm, các chuyên gia của Tom's Guide vẫn thường đánh giá hàng chục mẫu smartphone Android và tìm ra những ứng cử viên tốt nhất. Dưới đây là danh sách những điện thoại Android đáng mua nhất tại Việt Nam.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ: 27,28 triệu đồng

Chiếc điện thoại Android tốt nhất hiện nay mang đến những cải tiến đáng chú ý về phần cứng như chip Snapdragon 8 Elite nhanh hơn, hiệu quả hơn và camera góc siêu rộng 200MP được nâng cấp. Bên cạnh đó, những tính năng Galaxy AI mới đã làm nên sự khác biệt của điện thoại Samsung.

Galaxy S25 Ultra.

Với chiếc flagship này, người dùng có thể thoải mái chơi game, chụp ảnh chất lượng cao và sử dụng trong thời gian dài nhờ viên pin dung lượng 5000 mAh. Phía trước, màn hình 6,9 inch với tốc độ làm mới 120Hz và độ sáng cao cũng cho trải nghiệm đa phương tiện "chất" hơn.

2. OnePlus 13

Giá bán từ: 12,65 triệu đồng

OnePlus tiếp tục vượt trội so với các đối thủ khi xét về giá trị với các tính năng hàng đầu. Mặc dù có giá phải chăng, điện thoại vẫn được tích hợp chip xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ.

OnePlus 13.

Ngoài ra, cụm 3 camera sau 50MP của điện thoại cũng cung cấp khả năng nhiếp ảnh linh hoạt. Nhưng điểm độc đáo nhất của máy chính là khả năng sạc không dây nhanh chóng - lên tới 100W, giúp sạc đầy pin nhanh hơn mọi điện thoại trong danh sách này. Viên pin 6000 mAh cũng giúp duy trì thời lượng pin dài cho OnePlus 13.

3. Samsung Galaxy S25

Giá bán từ: 17,19 triệu đồng

Mọi tính năng AI trên Galaxy S25 Ultra cũng có trên chiếc Galaxy S25 tiêu chuẩn. Chiếc điện thoại thông minh của Samsung có giá thấp hơn nhiều so với phiên bản Galaxy S Ultra cao cấp hơn, bù đắp cho việc thiếu những thay đổi lớn về phần cứng.

Galaxy S25.

So với Galaxy S24 tiền nhiệm, điện thoại có khả năng xử lý ảnh được cải thiện, mang lại màu sắc chân thực hơn. Màn hình của máy có kích cỡ 6,2 inch, vừa tay cầm hơn, viên pin 4000 mAh mang lại thời lượng pin vừa đủ cho 1 ngày sử dụng.

4. Samsung Galaxy Z Flip 7

Giá bán từ: 25,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip 7.

Chiếc điện thoại nắp gập mới nhất của Samsung là một sản phẩm chiến thắng thị trường với thiết kế mỏng hơn và màn hình lớn hơn, đi kèm các tính năng Galaxy AI, bao gồm Flex Window. Camera của máy không có bất kỳ thay đổi lớn nào nhưng vẫn đem lại ảnh chụp có chất lượng tốt nhất trong số các điện thoại màn hình gập.

5. Samsung Galaxy Z Fold 7

Giá bán từ: 42,99 triệu đồng

Khi mở ra, Galaxy Z Fold 7 là chiếc điện thoại màn hình gập có thiết kế mỏng nhất, giúp người dùng dễ dàng mang máy theo bên mình. Các tính năng AI của Galaxy càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho smartphone.

Galaxy Z Fold 7.

Năm nay, hệ thống camera của sản phẩm cũng được nâng cấp với camera chính 200MP, cân mọi điều kiện ánh sáng. Con chip Snapdragon 8 Elite cùng RAM 12GB và màn hình 8 inch cỡ lớn bên trong cũng cho trải nghiệm mượt mà trong mọi tác vụ.