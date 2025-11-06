Liên tục tung siêu phẩm giá "khủng", các hãng smartphone Android toan tính điều gì?

Flashship trên 30 triệu đồng liên tục lên kệ

Thị trường smartphone cao cấp Việt Nam đang chứng kiến sự ra mắt dồn dập từ các thương hiệu Trung Quốc, ngay sau khi Apple công bố iPhone 17 Pro/Pro Max với giá khởi điểm trên 30 triệu đồng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, ba mẫu flagship “giá khủng” đã và sắp xuất hiện, mang đến sự cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc này.

Một số mẫu điện thoại cao cấp đã và chuẩn bị ra mắt.

Mới đây nhất, Oppo Find X9 Pro được ví là “vua nhiếp ảnh di động” đã lên kệ ở mức giá 32,99 triệu đồng. Sản phẩm nổi bật với camera tele 200MP kết hợp ống kính tăng tiêu cự Hasselblad, hỗ trợ zoom quang học tương đương 10x (230mm). Máy tích hợp pin silicon-carbon 7.500mAh - lớn nhất phân khúc flagship truyền thống, sạc nhanh 80W có dây và 50W không dây.

Hay trước đó, smartphone gập mỏng nhất thế giới Honor Magic V5 đã tạo tiếng vang với giá 44,99 triệu đồng. Máy mỏng chỉ 4,1mm khi mở (bản trắng ánh trăng), đạt kỷ lục Guinness về độ bền bản lề (nâng được 104kg), pin silicon-carbon 5.820mAh. Điểm khác biệt là AI Deepfake Detection giúp phát hiện lừa đảo deepfake trong 3 giây trên Zalo, Messenger,...

Sắp tới đây, sẽ còn có sự xuất hiện của Vivo X300 Pro dùng chip Snapdragon 8 Elite, camera chính 200MP hợp tác Zeiss, pin silicon-carbon trên 6.000mAh, sạc 120W. Máy mỏng dưới 8mm, màn hình AMOLED 2K 120Hz, tích hợp AI từ dịch thuật, ghi chú đến chỉnh sửa ảnh. Giá bán chưa công bố nhưng dự kiến cũng trên 30 triệu đồng.

Các hãng đang toan tính điều gì?

Liên quan tới động thái nói trên của các hãng smartphone Android, ông Nguyễn Như Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng điện thoại tại hệ thống FPT Shop nhận định: Trong vài năm gần đây, các thương hiệu điện thoại Trung Quốc đã đầu tư mạnh và làm rất tốt ở phân khúc cao cấp, với chất lượng và trải nghiệm không hề thua kém sản phẩm từ Apple hay Samsung, đặc biệt là khả năng chụp ảnh và dung lượng pin cao.

"Nhờ đó, ngày càng nhiều hãng mang các dòng flagship về phân phối chính hãng tại Việt Nam như Honor Magic V5, Oppo Find X9 Pro, hay Vivo X300 Pro. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn phong phú và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của mình", ông Thành bình luận.

Theo ông Thành, việc ra mắt flagship với những công nghệ mới nhất nằm trong hoạt động quảng bá thương hiệu và kích cầu của các thương hiệu. Việc này đang phát huy hiệu quả rõ rệt khi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm hơn. Đồng thời, nhờ các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, người tiêu dùng cũng có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá cạnh tranh hơn, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm trên thị trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS cho rằng, phân khúc smartphone trung - cao cấp tại Việt Nam vốn là sân chơi gần như độc quyền của Apple và Samsung.

"Theo thống kê, hệ sinh thái iOS hiện chiếm khoảng 40% người dùng smartphone, tương đương 40 - 45 triệu thiết bị iPhone (bao gồm cả đời cũ và mới). Đây là tệp người dùng có thói quen chi tiêu cao, trung thành thương hiệu và là thước đo hình ảnh “cao cấp” của một thị trường", ông Huy nói.

Tuy nhiên, theo ông, các hãng Trung Quốc hiện nay đã đạt trình độ công nghệ rất cao, đặc biệt ở các mảng camera (cảm biến lớn, thuật toán xử lý hình ảnh và video đêm tốt hơn rõ rệt), pin và sạc nhanh (nhiều mẫu đạt chuẩn sạc 100 - 120W, thời lượng pin tối ưu hơn flagship Hàn Quốc), trải nghiệm AI & phần mềm (tích hợp các tính năng AI gợi ý, chụp ảnh, dịch thuật, tìm kiếm thông minh).

Do đó, ông nhận định, việc đưa các sản phẩm flagship về Việt Nam dù biết số bán thấp (chẳng hạn Honor V5 chỉ vài trăm máy cho tới hiện tại) là một bước đầu tư thương hiệu. Nó giúp người dùng cao cấp và cận cao cấp biết tới hãng, thay đổi nhận thức rằng điện thoại Trung Quốc không chỉ rẻ mà còn mạnh về công nghệ.

"Không chỉ vậy, việc này cũng giúp nâng vị thế thương hiệu, tạo bệ đỡ cho toàn bộ dải sản phẩm sau này. Chẳng hạn, khi khách hàng mua máy tầm 10 - 15 triệu đồng, họ thấy thương hiệu có flagship 30 - 40 triệu thì niềm tin sẽ tăng. Đồng thời, các hãng cũng tạo chuỗi lựa chọn nâng cấp từ thấp đến cao, tránh tình trạng người dùng “hết trần” nâng cấp trong hệ sinh thái của hãng", ông Nguyễn Lạc Huy bình luận.