Bi hài: Kẻ trộm "chê" smartphone Android, chỉ lấy iPhone

Vào năm 2025, nhiều điện thoại Android đã có giá cao hơn so với iPhone. Samsung Galaxy S25 Ultra có giá đắt hơn nhiều so với iPhone 17 Pro. Đó là chưa kể đến thị trường điện thoại màn hình gập, nơi Samsung bán Galaxy Z Fold 7 với giá lên tới hơn 40 triệu đồng. Trên thực tế, Galaxy Z TriFold sắp ra mắt của Samsung có thể chạm mốc cao hơn. Tuy nhiên, chúng lại bị kẻ trộm "chê".

Ảnh minh họa.

Hiện tại, tình trạng trộm cắp điện thoại thông minh đang hoành hành ở London, Cảnh sát Thủ đô Anh báo cáo, 117.211 vụ trộm điện thoại di động đã diễn ra tại thành phố này chỉ riêng trong năm 2024. Đáng chú ý, những kẻ trộm có sở thích trộm iPhone hơn smartphone Android.

Theo một bài viết trên blog London Centric, Sam - một người đàn ông 32 tuổi sống tại London đã bị một nhóm 8 tên cướp giật điện thoại, máy ảnh và mũ len. Ngay sau khi bỏ chạy, một tên trộm đã quay lại và trả lại chiếc điện thoại Samsung của anh.

Tại sao những kẻ trộm ở London "không muốn lấy điện thoại Samsung"?

iPhone được biết đến là smartphone phổ biến hơn trong giới thanh thiếu niên và văn hóa đại chúng nhưng điều đáng kinh ngạc là bọn trộm giữ lại chiếc mũ len và lại trả lại một chiếc điện thoại Samsung Galaxy.

Cũng tại London, anh chàng tên Mark cũng bị 1 tên trộm (đi xe đạp) ném trả lại chiếc điện thoại Samsung Galaxy. Nạn nhân này chia sẻ: "Tôi cảm thấy hơi bị bỏ rơi".

Smartphone Android bị mất giá nhanh hơn iPhone.

Các chuyên gia cho rằng, sự khinh miệt của bọn trộm đối với điện thoại Samsung có liên quan chặt chẽ đến giá trị bán lại thấp hơn của chúng so với iPhone. Mặc dù giá bán lẻ giữa iPhone cao cấp và điện thoại Android hầu như giống nhau nhưng iPhone lại giữ được giá trị lâu dài hơn theo thời gian. Ông Jake Moore, cố vấn an ninh mạng của ESET, chia sẻ với London Centric:

"Thiết bị Apple cũ có giá bán cao hơn và việc theo đuổi những chiếc điện thoại được săn đón này sẽ đáng tiền hơn so với những mẫu điện thoại Android."

Những kẻ trộm ở London muốn lấy cắp iPhone vì chúng có giá trị bán lại cao hơn, không phải vì chúng dễ mở khóa hơn. Cả iPhone và điện thoại Android đều có tính năng bảo mật chống trộm mạnh mẽ, Google và Samsung đang ngày càng vượt trội trong những năm gần đây. Ví dụ: Khóa Phát hiện Trộm cắp là một tính năng độc quyền của Android, cho phép khóa thiết bị nếu cảm biến gia tốc phát hiện hành vi giật.

Nói cách khác, trong "cuộc chiến" văn hóa giữa iOS và Android, kẻ trộm không muốn lấy điện thoại Samsung. Ít nhất, tại Anh, người dùng điện thoại Android phần nào có thể an tâm trước xu hướng trộm cắp điện thoại di động đang gia tăng.