Điện thoại Android khủng hoảng "bản sắc" vì... mải chạy theo Apple

Trong khi Android được sử dụng trên nhiều thiết bị di động khác nhau, iOS chỉ dành riêng cho iPhone. Thế nhưng, các nhà sản xuất Android không học hỏi thiết kế của nhau mà lại xem Apple là mục tiêu hướng đến.

HyperOS được Xiaomi phát triển dựa trên các yếu tố thiết kế của iOS.

Không chỉ giao diện iOS, các thiết kế phần cứng như phần khuyến (notch) và gần đây là Dynamic Island cũng đang được các nhà sản xuất Android tiếp thu. Lấy ví dụ, Mini Capsule của Realme, hay giao diện HyperOS của Xiaomi và One UI của Samsung. Thậm chí, xu hướng mới nhất từ iOS là Live Activities cũng đã bắt đầu xuất hiện trên một số thiết bị Android.

Đáng chú ý, ngay cả yếu tố gây tranh cãi nhất của iOS 26 là giao diện Liquid Glass cũng nhanh chóng bị các nhà sản xuất Android bắt chước. Những cái tên quen thuộc như One UI 8.5, HyperOS, ColorOS và OriginOS đều đã áp dụng thiết kế này vào thanh thông báo, menu nổi và widget.

Android loay hoay tìm tiếng nói chung

Trong khi Google cố gắng duy trì sự độc đáo với Material Express 3 trong phiên bản Android thuần khiết nhất để trang bị trên Pixel, nó lại gặp phải vấn đề lớn hơn: thiếu sót trong cơ sở hạ tầng phát triển. Những thay đổi về mặt thẩm mỹ có thể ảnh hưởng đến API của các ứng dụng, như trường hợp của WhatsApp, vẫn chưa hoàn thiện tính năng mới cho tất cả người dùng.

Công ty đứng đằng sau Android là Google cũng không thể ép các đối tác chạy theo thiết kế của riêng mình.

Rõ ràng, các nhà sản xuất Android không thể chờ đợi Google phát triển API chung để ra mắt các tính năng tương tự như Dynamic Island. Thay vào đó, họ tự phát triển theo cách riêng. Kết quả là, chỉ các ứng dụng gốc của nhà sản xuất mới hoạt động theo thiết kế mới, trong khi các ứng dụng bên thứ ba bị loại trừ.

Cuối cùng, khi ưu tiên chọn điện thoại Android vì mang trải nghiệm của iOS nhưng chi phí thấp hơn, người dùng nên cân nhắc lại. Android cần nhiều thời gian để thống nhất chung giao diện, và khi điều đó xảy ra, các công ty có thể lại chạy theo một hướng đi khác chỉ vì sự thay đổi của Apple.