Hàng nghìn người xếp hàng cài đặt ứng dụng AI OpenClaw tại Trung Quốc

Làn sóng 'nuôi tôm hùm'

Bất chấp những lo ngại toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và nguy cơ các tác nhân AI (AI Agent) làm đảo lộn đời sống và các ngành công nghiệp, người dùng tại miền nam Trung Quốc đang hào hứng đón nhận công nghệ này.

Cuối tuần qua, gần 1.000 người đã xếp hàng bên ngoài trụ sở của Tencent Holdings tại Thâm Quyến để cài đặt OpenClaw - một tác nhân AI nguồn mở phổ biến. Đám đông gồm các nhà phát triển nghiệp dư, kỹ sư không gian nghỉ hưu, nội trợ, sinh viên và những người đam mê AI. Đội ngũ kỹ sư của nhánh điện toán đám mây thuộc Tencent đã hỗ trợ cài đặt miễn phí cho người dùng.

Động thái của Tencent phản ánh nỗ lực mới nhất của các hãng công nghệ Trung Quốc nhằm tận dụng sức nóng của OpenClaw, vốn đã vượt ra khỏi cộng đồng lập trình viên để tiếp cận những người dùng phổ thông. Trên mạng xã hội, dịch vụ cài đặt phần mềm này cũng nở rộ với mức phí từ hàng chục đến hàng trăm NDT.

Gần 1.000 người xếp hàng trước trụ sở Tencent tại Thâm Quyến để được cài đặt OpenClaw trên máy tính hôm 6/3. Ảnh: Handout

Khác với các chatbot thông thường chỉ tương tác với người dùng, OpenClaw được thiết kế để thay mặt người dùng thực hiện các tác vụ trực tiếp trên hệ thống máy tính. Khả năng này mang đến viễn cảnh mọi người đều sở hữu một trợ lý toàn năng tương tự Jarvis trong loạt phim Iron Man. Phần mềm này do lập trình viên người Áo Peter Steinberger phát triển, ra mắt năm ngoái và vừa được OpenAI mua lại vào tháng trước.

Người dùng Trung Quốc gọi việc sử dụng OpenClaw là "nuôi tôm hùm”. Họ ứng dụng phần mềm này để chọn cổ phiếu, viết báo cáo, làm bài thuyết trình, gửi email và lập trình. Tuy nhiên, việc OpenClaw yêu cầu quyền kiểm soát cấp cao đối với hệ thống máy tính cũng làm dấy lên những lo ngại về bảo mật quyền riêng tư.

Thực tế, hồi đầu tháng 2, Bộ Công nghiệp Trung Quốc đã phát đi cảnh báo bảo mật, nhấn mạnh việc triển khai không đúng cách OpenClaw có thể khiến hệ thống đối mặt với các cuộc tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu.

Quá trình giám sát của Bộ phát hiện một số hệ thống triển khai OpenClaw tiềm ẩn "rủi ro bảo mật cao" khi bị giữ nguyên các cài đặt mặc định hoặc cấu hình kém.

Sự tham gia của các ông lớn công nghệ

Tại hội nghị công nghệ do Morgan Stanley tổ chức ở San Francisco, CEO Nvidia Jensen Huang nhận định: "OpenClaw có lẽ là bản phát hành phần mềm quan trọng nhất từ trước đến nay".

Dù tạo ra sức hút lớn, việc cài đặt và vận hành OpenClaw vẫn là một thách thức với những người thiếu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. Do đó, bên cạnh việc cài đặt, Tencent cũng hỗ trợ thiết lập mô hình AI, kết nối với các dịch vụ bên thứ ba và kích hoạt nhiều tính năng khác.

OpenClaw đang gây ra "cơn sốt" cho người dùng Trung Quốc. Ảnh: VCG

Nhiều sự kiện chia sẻ kinh nghiệm sử dụng OpenClaw đã quá tải người tham dự tại Hàng Châu, Bắc Kinh và Thâm Quyến. Các công ty công nghệ lớn khác của Trung Quốc cũng đang chạy đua theo xu hướng này, đặc biệt sau khi khái niệm tác nhân AI lần đầu tiên xuất hiện trong báo cáo công tác thường niên của chính phủ. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh việc khuyến khích ứng dụng thương mại quy mô lớn của AI để thúc đẩy các mô hình kinh doanh dựa trên AI.

Tuần trước, Xiaomi và Nubia thông báo tích hợp các tính năng tương tự OpenClaw vào một số dòng điện thoại. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như ByteDance hay Alibaba Group Holding cũng tung ra các giải pháp cài đặt OpenClaw trên nền tảng đám mây nhằm giảm thiểu rủi ro bảo mật.

Fu Sheng, một doanh nhân công nghệ kỳ cựu, đã dành 14 ngày để phát triển một tác nhân dựa trên OpenClaw mang tên Sanwan. Trợ lý ảo này đã giúp ông gửi lời chúc Tết tới hơn 600 người trong 4 phút, tự động viết và đăng bài trên mạng xã hội thu hút hơn 1 triệu lượt xem trong lúc ông đang ngủ.

"Khi làm việc với nhân viên con người, không ai xử lý yêu cầu ngay lập tức, nhưng Sanwan thì khác. Bạn không cần lên lịch hay chờ đợi", Fu chia sẻ. "Mọi thay đổi diễn ra ngay lập tức theo lệnh của bạn".