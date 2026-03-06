Đối thủ của Apple AirPods Pro 3 trình làng, đến từ Sony

Sony vừa ra mắt thế hệ tiếp theo của dòng tai nghe nổi tiếng 1000X với sản phẩm tai nghe TWS WF-1000XM6. Sản phẩm được giới thiệu là có chất lượng âm thanh chất lượng cao với khả năng chống ồn nâng cấp, cải thiện chất lượng cuộc gọi và kết nối so với phiên bản WF-1000XM5 tiền nhiệm.

Tai nghe WF-1000XM6 phiên bản bạc bạch kim và đen.

Tai nghe WF-1000XM6 mang đến khả năng chống ồn với hiệu suất cải thiện đến 25% so với thế hệ tiền nhiệm WF-1000XM5. Sản phẩm tích hợp bộ xử lý chống ồn HD QN3, có khả năng điều khiển hệ thống microphone để đạt hiệu suất tối ưu. Với bốn micro ở mỗi bên - nâng cấp từ ba micro của thế hệ trước giúp khả năng chống ồn nay càng mạnh mẽ hơn.

Kế thừa từ thế hệ trước và WH-1000XM6, WF-1000XM6 sở hữu bộ xử lý tích hợp V2 là trung tâm vận hành của tai nghe. Kết hợp cùng bộ tối ưu hoá chống ồn thích ứng, công nghệ tiên tiến này phân tích âm thanh bên ngoài và trạng thái đeo theo thời gian thực chính xác hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Chất lượng âm thanh của WF-1000XM6 đến từ bộ xử lý kép với hiệu suất khuếch đại DAC được nâng cấp nhờ HD QN3e. Thêm vào đó, bộ xử lý tích hợp V2 hỗ trợ giải mã 32-bit so với 24-bit của mẫu trước, mang đến âm thanh độ phân giải cao và giàu chi tiết hơn.

WF-1000XM6 cũng được tích hợp các tính năng tiên tiến gồm Hi-Res Audio Wireless (âm thanh Hi-Res không dây), DSEE Extreme (tái tạo âm thanh chất lượng cao), tương thích chuẩn 360 Reality Audio, 10 Band EQ tuỳ chỉnh trong ứng dụng Sony I Sound Connect, công nghệ theo dõi chuyển động của đầu và Background Music Effect (mô phỏng môi trường nghe).

Về thời lượng pin, tai nghe có thể hoạt động đến 8 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 24 giờ khi sử dụng hộp sạc. Thêm vào đó, công nghệ Qi cho phép sạc không dây.

Tai nghe Sony WF-1000XM6 có giá đề nghị dưới 8 triệu đồng, là phân khúc giá cạnh tranh trực tiếp với Apple AirPods Pro 3.