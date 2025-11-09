Black Shark Fengming S1: Tai nghe giống AirPods Max, pin hơn 150 tiếng, giá 1,4 triệu đồng

Black Shark - thương hiệu phụ của Xiaomi chuyên về các sản phẩm công nghệ dành cho game thủ - vừa giới thiệu mẫu tai nghe over-ear mới mang tên Fengming S1. Sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế tương tự như tai nghe AirPods Max của Apple, hứa hẹn mang đến chất lượng âm thanh vượt trội và khả năng chống ồn ấn tượng.

Điểm nổi bật đầu tiên của Fengming S1 là viên pin dung lượng 1.000 mAh, cho phép người dùng nghe nhạc liên tục lên đến 155 giờ khi tắt chế độ chống ồn chủ động (ANC). Khi bật ANC, thời gian sử dụng sẽ giảm xuống còn khoảng 80 giờ. Black Shark cho biết hệ thống ANC của tai nghe có khả năng khử tiếng ồn môi trường lên đến 52 dB, nhờ vào năm micro được trang bị để giảm thiểu tiếng ồn xung quanh và tăng cường độ rõ nét của giọng nói trong các cuộc gọi.

Fengming S1 còn được trang bị kết nối Bluetooth 6.0 tiên tiến, với chế độ chuyên dụng giúp giảm độ trễ âm thanh xuống chỉ còn 60 ms, rất hữu ích cho những game thủ. Tai nghe cũng hỗ trợ chuẩn âm thanh không gian (spatial audio), mang lại trải nghiệm âm thanh vòm sống động. Thiết kế chụp tai có thể xoay giúp việc cất giữ và mang theo tai nghe trở nên dễ dàng hơn.

Hiện tại, sản phẩm đang được bán với giá 379 Nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu đồng). Thông tin về giá bán và thời điểm ra mắt quốc tế vẫn chưa được công bố.